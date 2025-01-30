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Пережившая смертельную опасность Поргина покинула Россию

Пережившая смертельную опасность Поргина покинула Россию
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Людмила Поргина поделилась своей историей, которая заставляет задуматься о жизни.

Сейчас вдова знаменитого актера Николая Караченцова отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах, где когда-то проводила много времени с мужем.

"Я сейчас в Дубае", — сообщила Людмила Андреевна.

Этот климат был идеален для Николая, ведь Аравийский полуостров омывается множеством морей и заливов. После смерти Инны Чуриковой Людмила решила покинуть театр, почувствовав себя одинокой.

"С кем играть? Нет ни Саши Абдулова, ни Олега Янковского, ни Коли Караченцова", — заявила она.

Однако не только утрата близких стала причиной ее переживаний. Два года назад Людмила столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. На фоне стресса и эмоциональных переживаний у нее поднялось давление, что привело к образованию тромба и предынфарктному состоянию.

Людмила Поргина. Кадр: YouTube

В тот момент, когда она ехала на дачу, ей стало плохо. Поргина быстро позвонила своему садовнику, который вызвал скорую помощь. Врачи успели спасти артистку, и она рассказала о том, как была близка к смерти.

"Я почти год провела в больнице, борясь за свою жизнь!", — откровенно поделилась она.

Жизнь Людмилы и Николая была полна испытаний. В 2005 году Караченцов попал в аварию. Актер получил тяжелые травмы и был вынужден пройти долгий путь реабилитации.

Несмотря на все трудности, Людмила всегда оставалась рядом с мужем. "Я в Дубай Колечку привозила, мы мечтали жить у моря", — вспомнила она.

К сожалению, здоровье Николая ухудшилось. В сентябре 2017 года ему поставили диагноз — неоперабельная опухоль в легком. Людмила не теряла надежды до последнего момента, но болезнь оказалась сильнее. Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года в реанимации.

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30 января 2025, 17:48
Людмила Поргина. Кадр: YouTube
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