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Четверг 30 января

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Восстанавливающейся после смерти бывшего мужа Седоковой объявили бойкот

Восстанавливающейся после смерти бывшего мужа Седоковой объявили бойкот
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Певица Анна Седокова готовится к своему первому концерту после трагической смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Мероприятие должно состояться в День святого Валентина в Алма-Ате.

Это событие призвано стать символом нового начала для артистки. Однако, несмотря большие на ожидания, продажи билетов идут крайне плохо.

По информации издания "Shot", все столики на мероприятие остаются свободными, и организаторы не скрывают своего удивления. Концерт продлится 45 минут, а стоимость резервирования стола составляет 150 тысяч тенге (около 28 тысяч рублей), что включает депозит на еду и напитки.

Анна Седокова. Фото: Феликс Грозданов

Тем не менее, многие потенциальные зрители предпочитают избегать участия в этом событии. Похоже на то, что влюбленные пары не желают посещать концерт из-за печальной истории Седоковой и ее бывшего мужа, считая более целесообразным провести вечер в более позитивной атмосфере.

Напомним, что 17 декабря Янис Тимма был найден мертвым в Москве. Его смерть произошла всего через день после дня рождения Анны Седоковой. Родные Тиммы были шокированы тем, как быстро он оказался в сложной финансовой ситуации, несмотря на то что ранее он имел стабильный доход и владел элитной недвижимостью. В связи с этим возникли обвинения в адрес Седоковой, однако ее юристы сразу же заявили о том, что певицу не собираются привлекать к какой-либо ответственности.

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30 января 2025, 15:40
Анна Седокова. Фото: Феликс Грозданов
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Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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