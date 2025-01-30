Восстанавливающейся после смерти бывшего мужа Седоковой объявили бойкот

Певица Анна Седокова готовится к своему первому концерту после трагической смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Мероприятие должно состояться в День святого Валентина в Алма-Ате.

Это событие призвано стать символом нового начала для артистки. Однако, несмотря большие на ожидания, продажи билетов идут крайне плохо.

По информации издания "Shot", все столики на мероприятие остаются свободными, и организаторы не скрывают своего удивления. Концерт продлится 45 минут, а стоимость резервирования стола составляет 150 тысяч тенге (около 28 тысяч рублей), что включает депозит на еду и напитки.

Тем не менее, многие потенциальные зрители предпочитают избегать участия в этом событии. Похоже на то, что влюбленные пары не желают посещать концерт из-за печальной истории Седоковой и ее бывшего мужа, считая более целесообразным провести вечер в более позитивной атмосфере.

Напомним, что 17 декабря Янис Тимма был найден мертвым в Москве. Его смерть произошла всего через день после дня рождения Анны Седоковой. Родные Тиммы были шокированы тем, как быстро он оказался в сложной финансовой ситуации, несмотря на то что ранее он имел стабильный доход и владел элитной недвижимостью. В связи с этим возникли обвинения в адрес Седоковой, однако ее юристы сразу же заявили о том, что певицу не собираются привлекать к какой-либо ответственности.