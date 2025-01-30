Мария Погребняк соединилась с бывшим мужем-футболистом

Волочкова громко отметила 49-летие Тесты Пугачева назвала причину проблем со здоровьем Игры Сонник

Топ новостей недели

Люди несут цветы и свечи к убитому в собственной квартире ПанинуЛюди несут цветы и свечи к убитому в собственной квартире Панину Слух: Петросян развелся с оказавшейся уголовницей женойСлух: Петросян развелся с оказавшейся уголовницей женой Как выглядит могила погибшего во время вечеринки с внуком Пугачевой сына ПевцоваКак выглядит могила погибшего во время вечеринки с внуком Пугачевой сына Певцова Тяжелобольному Александру Збруеву стало хужеТяжелобольному Александру Збруеву стало хуже

Лента новостей

Четверг 30 января

10:47Когда хочется согреться: оригинальный рецепт супа бозбаш 09:44Мария Погребняк соединилась с бывшим мужем-футболистом 08:48Екатерина Гордон опровергла важное заявление по делу Яниса Тиммы 06:44Есть перед сном вредно? Однозначный совет от нутрициолога 03:17После долгого отсутствия "дочка" перестала узнавать Оксану Самойлову: Как будто я ее не рожала! 00:10Хрустящие и сочные: самый простой рецепт чебуреков 21:55Салат с цыпленком и сальсой из болгарского перца: рецепт для необычного ужина 20:56Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Тот самый Мюнхгаузен"? 19:10Губернатор Подмосковья вручил юбилейные медали ветеранам к 80-летию Победы 18:56Заявлено о большом успехе номинированного на "Оскар" Борисова: Им будут восхищаться 17:20Ущерб на полмиллиона: Волочкову обокрали наглейшим способом 15:56Оставленная детьми Долина не находит себе места из-за одиночества 12:02В Москве начали отмечать "Китайский Новый год" 11:51Ксения Бородина разоткровенничалась в Сети о своем избраннике 11:10 Новый закон создаст условия для защиты всех зеленых зон Москвы – эксперт 10:38Обед по-итальянски: рецепт супа минестроне 10:00**От науки к искусству: Оксана Капинус выпустила книгу с избранными работами 09:46Отказавшаяся помочь дочери Волочкова оказалась в больнице 08:40Актриса Татьяна Васильева рассказала о своем главном страхе 06:46Удивите своих гостей необычной подачей знакомого блюда: рецепт шах-плова 03:45Селена Гомес публично разрыдалась после указа Дональда Трампа 00:11Телеведущая Ольга Орлова рассказала о проблемах со здоровьем 22:07Тест: угадайте фильмы СССР по их названиям в зарубежном прокате 20:55Ламаджо: восточная вариация пиццы на легкую закуску к обеду 19:43Беременная Заворотнюк отказалась рожать в Москве и покинула Россию 17:54Кушанашвили высказался о текущем состоянии Кеосаяна: Мы все надеемся на лучшее 16:37Тайное воссоединение Киркорова с Орбакайте стало достоянием общественности 14:43ТЕСТ: Сможете ли вы определить этих знаменитостей по фотографии части лица? 13:21Шоу "Модный приговор" удивит поклонников новым составом 12:30Джулия Фокс рассказала, что чувствовала себя использованной в отношениях с Канье Уэстом 11:07Вечная память: люди несут цветы и свечи к погибшему Игорю Корнелюку 10:36Ленивые пельмени: рецепт итальянской пасты, фаршированной мясом 09:43Алиса Фрейндлих призналась, что чувствует себя плохо 08:51Народ взбунтовался из-за возвращения Пугачевой в Россию 06:38ТЕСТ: узнай животное по глазам 03:27Хотите попробовать настоящий вкус Ближнего Востока? Рецепт фалафеля ждет вас! 00:22Полина Гагарина намекнула на грядущие перемены в жизни. 21:05Тест: угадайте советский фильм по кадру с пионером в красном галстуке 19:07С сыном Джоли и Питта случилось ужасное после серьезной аварии 17:18Появившаяся в подвенечном платье на 40-й день смерти Тиммы Седокова вызвала гнев 15:47Стало известно об утрате в семье Янковских: скоропостижная смерть от рака 14:3130 января в прокат выйдет семейный фэнтези-фильм "Чертов камень" 14:05ТЕСТ: хорошо ли вы помните быт Советского Союза 13:37"Мы партнеры": 26-летний Марчел рассказал чистую правду про отношения с 49-летней Волочковой 13:0517-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой заговорила о беременности 12:09Пять домов архитектора Иосифа Ловейко капитально отремонтировали в Москве 11:33Счастливая и довольная: ласкающую мужской орган Волочкову засняли на камеру 10:48Куда сходить в Москве: афиша c 31 января по 7 февраля 10:38Не знаете что приготовить на ужин? Стейк из капусты – идеальный вариант! 10:07Автор суперхитов Пугачевой Рубальская рассказала о своих доходах за песни
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Мария Погребняк соединилась с бывшим мужем-футболистом

Мария Погребняк соединилась с бывшим мужем-футболистом
308

Мария Погребняк поздравила сына с 18-летием.

Мария Погребняк является многодетной матерью: блогер родила четверых детей. Трое мальчишек появились на свет от бывшего мужа звезды соцсетей, футболиста, Павла Погребняка. Разошлись они без конфликта, а теперь продолжают общаться и вместе воспитывать общих детей. Кстати, Павел одним из первых узнал о беременности Марии, о чем она сама сообщила подписчикам.

В среду семья отметила важное событие — старший сын Марии и Павла, Артем, отпраздновал свое восемнадцатилетие. Родители юноши соединились в этот день, чтобы поздравить его с важным событием. В ходе мероприятия было снято трогательное видео. На нем Павел и Мария сидят рядом с ребенком, играющим роль маленького Артема, и смотрят футбольный матч. Затем кадр сменяется, и повзрослевший Артем обращается к родителям: "Родители, очнитесь, мне вообще-то 18 уже!" Услышав это, оба родителя были тронуты, отметив, как быстро растут их дети.

Напомним, недавно Мария вернулась с Маврикия вместе с нынешним мужем Игорем Головинским и младшим сыном. Там пара сыграла свою свадьбу, которую едва не отменили из-за возникших сложностей с местным агентством. Однако благодаря помощи российского посольства, свадьба все же состоялась, превратившись в незабываемый праздник.

Шоу-бизнес в Telegram

30 января 2025, 09:44
Мария Погребняк. Фото: Youtube / @muztv
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Шоу фриков: звезды потрясли голой грудью и неприкрытым юбкой целлюлитом

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По теме

Многодетная Мария Погребняк снова надела свадебное платье

Недавно родившая Мария Погребняк выступила с громким заявлением

Когда хочется согреться: оригинальный рецепт супа бозбаш

Когда хочется согреться: оригинальный рецепт супа бозбаш
Бозбаш – это традиционный азербайджанский суп, который готовится на основе баранины и овощей. Ингредиенты:Баранина на кости – 500 гКартофель – 4 шт.

Екатерина Гордон опровергла важное заявление по делу Яниса Тиммы

Екатерина Гордон опровергла важное заявление по делу Яниса Тиммы
Баскетболист Янис Тимма ушел из жизни 17 декабря. В интернете появились сообщения о завершении следственной проверки по делу о гибели Яниса Тиммы без обнаружения признаков криминальной составляющей.

После долгого отсутствия "дочка" перестала узнавать Оксану Самойлову: Как будто я ее не рожала!

После долгого отсутствия "дочка" перестала узнавать Оксану Самойлову: Как будто я ее не рожала!
Оксана Самойлова растит 4 детей и не против родить еще одного. Блогер Оксана Самойлова и ее муж рэпер Джиган живут вместе больше 12 лет, воспитывая четверых детей.

Заявлено о большом успехе номинированного на "Оскар" Борисова: Им будут восхищаться

Заявлено о большом успехе номинированного на "Оскар" Борисова: Им будут восхищаться
Актер Юрий Борисов, безусловно, стал одной из самых ярких фигур в российском кинематографе. Это произошло после выхода фильма "Анора" американского режиссера Шона Бэйкера. Картина, которая успела завоевать главный приз на Каннском кинофестивале, привлекла внимание зрителей и критиков, а также была номинирована на множество престижных наград.

Ущерб на полмиллиона: Волочкову обокрали наглейшим способом

Ущерб на полмиллиона: Волочкову обокрали наглейшим способом
Дизайнер Джемал Махмудов сообщил, что у Анастасии Волочковой украли уникальное платье стоимостью полмиллиона рублей. Инцидент вызвал широкий резонанс и стал темой обсуждения среди поклонников балерины. По словам Махмудова, платье было заказано год назад одним из фанатов Волочковой.

Выбор читателей

29/01Срд**От науки к искусству: Оксана Капинус выпустила книгу с избранными работами 29/01СрдОтказавшаяся помочь дочери Волочкова оказалась в больнице 28/01ВтрТайное воссоединение Киркорова с Орбакайте стало достоянием общественности 28/01ВтрШоу "Модный приговор" удивит поклонников новым составом 28/01ВтрКушанашвили высказался о текущем состоянии Кеосаяна: Мы все надеемся на лучшее 28/01ВтрБеременная Заворотнюк отказалась рожать в Москве и покинула Россию