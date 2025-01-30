Мария Погребняк соединилась с бывшим мужем-футболистом

Мария Погребняк поздравила сына с 18-летием.

Мария Погребняк является многодетной матерью: блогер родила четверых детей. Трое мальчишек появились на свет от бывшего мужа звезды соцсетей, футболиста, Павла Погребняка. Разошлись они без конфликта, а теперь продолжают общаться и вместе воспитывать общих детей. Кстати, Павел одним из первых узнал о беременности Марии, о чем она сама сообщила подписчикам.

В среду семья отметила важное событие — старший сын Марии и Павла, Артем, отпраздновал свое восемнадцатилетие. Родители юноши соединились в этот день, чтобы поздравить его с важным событием. В ходе мероприятия было снято трогательное видео. На нем Павел и Мария сидят рядом с ребенком, играющим роль маленького Артема, и смотрят футбольный матч. Затем кадр сменяется, и повзрослевший Артем обращается к родителям: "Родители, очнитесь, мне вообще-то 18 уже!" Услышав это, оба родителя были тронуты, отметив, как быстро растут их дети.

Напомним, недавно Мария вернулась с Маврикия вместе с нынешним мужем Игорем Головинским и младшим сыном. Там пара сыграла свою свадьбу, которую едва не отменили из-за возникших сложностей с местным агентством. Однако благодаря помощи российского посольства, свадьба все же состоялась, превратившись в незабываемый праздник.

