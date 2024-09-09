Нагиев откровенно рассказал о последнем разговоре с угасающим из-за болезни Масляковым

Дмитрий Нагиев поделился своими воспоминаниями о Александре Маслякове. Ведущий КВН скончался на 83-м году жизни.



Нагиев отметил, что Масляков стал для него примером мужества и истинного величия. В эксклюзивном интервью он рассказал о своем опыте сотрудничества с легендой телевидения и о том, как тот повлиял на его карьеру.

"Я хоть и не кавээнщик, но крайне признателен ему", — признался Нагиев. Он вспомнил, как в момент, когда его пригласили в жюри КВН, он ощутил себя частью чего-то значимого. "Там сидели люди, заслужившие право оценивать юмор, и это стало для меня важным шагом", — добавил он.

Несмотря на то что многие считали Маслякова сложным в общении человеком, Нагиев отметил, что у него всегда была открытая и дружеская связь с ним. "Со мной он был открыт, я не знаю, почему", — сказал актер. Эта открытость сохранялась до последних дней жизни Маслякова. Нагиев вспомнил, как два месяца назад они общались по телефону, и даже тогда Масляков проявлял мужество перед лицом болезни. "Для меня то мужество, с которым человек угасал, является уроком", — подчеркнул он.

Смерть Александра Маслякова стала тяжелой утратой для всей страны. Нагиев отметил, что с уходом Маслякова закончилась целая эпоха, и эта утрата невосполнима. "Он был не просто ведущим, а настоящим символом юмора и интеллекта", — добавил актер.

Александр Масляков вел КВН с 1964 года, и за годы своей работы получил множество наград, включая орден "За заслуги перед Отечеством". Его творческое объединение "АМиК" стало колыбелью для многих талантливых артистов. Нагиев и другие коллеги по цеху вспоминают о нем с теплотой и уважением, подчеркивая его вклад в развитие отечественного телевидения и культуры в целом.