Собчак впервые публично раскрыла свой вес и заговорила об ожирении

Ксения Собчак раскрыла свой вес и порассуждала о том, нужно ли ей худеть. Журналистка открыто рассказала о своих ощущениях по поводу фигуры и о том, как она относится к своему весу.



"На данный момент мой вес составляет около 60 килограммов при росте 172 сантиметра", — сообщила Ксения, добавив, что индекс массы тела (ИМТ) равен 21,4. Это значение находится в пределах нормы, что означает отсутствие ожирения.

"Ура, у меня нет проблем с лишним весом! Возможно, это связано с тем, что я стараюсь вести здоровый образ жизни и занимаюсь спортом", — отметила она.



Несмотря на уверенность в своем весе, Собчак признается, что иногда испытывает недовольство своей фигурой. Ранее она сталкивалась с критикой по поводу своей внешности и даже слышала слухи о второй беременности. Однако сейчас Ксения уже не так восприимчива к колким комментариям. "Я немного поправилась по состоянию здоровья. Мне всегда нравилось быть стройной, но иногда это сложно", — говорит она.

Телеведущая также отметила, что не оставляет занятия спортом даже с напряженным графиком. "Я придерживаюсь баланса и занимаюсь спортом не менее 4-5 раз в неделю. Силовые тренировки необходимы после 30 лет, а йога помогает мне поддерживать умственное состояние", — резюмировала Ксения.