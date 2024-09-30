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Понедельник 30 сентября

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Собчак впервые публично раскрыла свой вес и заговорила об ожирении

Собчак впервые публично раскрыла свой вес и заговорила об ожирении
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Ксения Собчак раскрыла свой вес и порассуждала о том, нужно ли ей худеть. Журналистка открыто рассказала о своих ощущениях по поводу фигуры и о том, как она относится к своему весу.

"На данный момент мой вес составляет около 60 килограммов при росте 172 сантиметра", — сообщила Ксения, добавив, что индекс массы тела (ИМТ) равен 21,4. Это значение находится в пределах нормы, что означает отсутствие ожирения.

"Ура, у меня нет проблем с лишним весом! Возможно, это связано с тем, что я стараюсь вести здоровый образ жизни и занимаюсь спортом", — отметила она.

Несмотря на уверенность в своем весе, Собчак признается, что иногда испытывает недовольство своей фигурой. Ранее она сталкивалась с критикой по поводу своей внешности и даже слышала слухи о второй беременности. Однако сейчас Ксения уже не так восприимчива к колким комментариям. "Я немного поправилась по состоянию здоровья. Мне всегда нравилось быть стройной, но иногда это сложно", — говорит она.

Ксения Собчак. Фото: соцсети

Телеведущая также отметила, что не оставляет занятия спортом даже с напряженным графиком. "Я придерживаюсь баланса и занимаюсь спортом не менее 4-5 раз в неделю. Силовые тренировки необходимы после 30 лет, а йога помогает мне поддерживать умственное состояние", — резюмировала Ксения.

Шоу-бизнес в Telegram

30 сентября 2024, 13:35
Ксения Собчак. Фото: соцсети
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"Я возьму опеку над детьми": Ксения Собчак провозгласила о переменах в жизни

Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak

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