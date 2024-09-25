Цена славы: выпускник "Фабрики звезд" озвучил стоимость хитов Киркорова, Лолиты и Лорак

Константин Легостаев – не только певец, выпускник "Фабрики звезд-5", но и талантливый автор песен. Его композиции есть в репертуаре Лолиты, Ани Лорак, Таисии Повалий, Дмитрия Колдуна и многих других российских исполнителей. Корреспондент "Дни.ру" спросил у него, какова нынче цена хита.

"Если ко мне за песней приходит человек без имени, то он заплатит дороже, – говорит Легостаев. – Потому что если песню поет звезда, у которой много концертов, то я получаю с каждого такого выступления авторские отчисления. Ежемесячно мне капает копеечка, поэтому нет смысла драть с этого исполнителя. Если же я даю песню кому-то неизвестному, то это на 80 процентов означает, что я песню просто похороню".

Цена хита для таких нераскрученных исполнителей, по словам Легостаева, составляет около полумиллиона рублей. "А вот Филиппу Киркорову за последнее время я продал две песни по 250 тысяч рублей", – сообщил композитор.

Если же говорить о других авторах, то, как говорит Константин, цены на песни начинаются от 100 тысяч рублей до одного миллиона. "Это цена текста и музыки, без аранжировки, – пояснил талантливый автор. – Например, Лолита или Лорак платят за хорошие композиции до 10 тысяч евро (1 034 100 рублей по курсу ЦБ – Прим. ред.)".

Лолита, кстати, на концертах часто иронизирует на эту тему. Мол, я купила песню, деньги заплатила, так что, будьте добры, слушайте.

Как говорит Легостаев, сегодня плодовитые авторы вполне могут прожить на авторские отчисления: "Вот хотя бы Андрей Губин – он сегодня не выступает, а живет на приличные деньги, которые получает за исполнение его песен другими артистами, за звучание их в караоке".