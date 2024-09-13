Разведенная Алсу жестко поставила Решетову на место

Как прошли похороны Маслякова Тесты Шаляпин похвалился богатой невестой Игры Сонник

Топ новостей недели

Осень не страшна: как защитить семью от сезонного наступления вирусовОсень не страшна: как защитить семью от сезонного наступления вирусов Галкин* оставил Пугачеву с детьми: живет одинГалкин* оставил Пугачеву с детьми: живет один Крутой раскрыл семейную тайну Леонтьева: Жалел об этомКрутой раскрыл семейную тайну Леонтьева: Жалел об этом Умер руководитель КВН Александр Масляков Умер руководитель КВН Александр Масляков

Лента новостей

Пятница 13 сентября

08:19Разведенная Алсу жестко поставила Решетову на место 06:31ТЕСТ по творчеству Корнея Чуковского: вспомните любимые произведения 03:04В синем комбинезоне, очках и панамке: Роберт Паттинсон впервые показал свою дочь 00:12Принц Гарри отказался от Меган Маркл: выбрал друзей 21:12Тест для заставших детство в СССР: вспомните ли вы эти советские дворовые игры? 19:56"Детский лепет": выходка Чеботиной вызвала у Кудрявцевой недоумение 18:35Родные и близкие потеряли 91-летнюю Татьяну Доронину 17:09Для чего работающему без выходных Баскову потребовался кредит: "Все подорожало" 16:43Эксперты Pocket Option рассказали о рисках биржевого трейдинга и инвестиций 16:24Решетова откровенно высказалась о травле из-за скандального развода Алсу: Заслужила 13:06Жди третьего покойника: найдена мистическая связь в смертях Маслякова и Сванидзе 12:30Скончался тележурналист Николай Сванидзе 11:33Российский производитель БАДов NL International выиграл суд по защите репутации 11:30ТЕСТ: Вспомните детали советского фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" 10:39Раздутое лицо Бони ужаснуло публику 10:05Лель требует с больного раком Кушанашвили 6 млн рублей 08:30Названо главное условие, при котором Пугачева сможет вернуться в Россию 06:18"Все хорошо в меру": какой вред способны нанести фрукты и ягоды 03:10ТЕСТ: Какие названия носили эти известные города СССР до своего переименования 00:25Против осенней хандры: 5 увлекательных книг в жанре юмористического фэнтези 21:08"Это было настоящей пыткой": с Борисовой случилось ужасное на съемках шоу 20:25Тест: угадайте известный советский фильм по кадру в деревне 18:11Светящийся от счастья 55-летний певец Данко стал отцом 17:23"Развел даже взрослых девочек": Рудковская разоблачила изощренный обман известного певца 16:06Якубович не сдержал слез и произнес душераздирающую речь на прощании с Масляковым 14:43Росатом подвел итоги работы по решению сложных экологических проблем на Дальнем Востоке 12:31Прохор Шаляпин похвалился богатой невестой: Ради квартиры 10:37"Вышла из декрета": Погребняк вернулась к работе сразу после выписки из роддома 10:28Страшно: съеденный раком 82-летний Масляков выглядит в гробу высохшим стариком 10:12В Москве началось прощание с Александром Масляковым 09:33Седокова намекнула на причину расставания с мужем 08:51Связавшийся с малолеткой Лепс серьезно болен 06:27Бондарчук появился на публике без обручального кольца 03:35Чуть не погрязшая в долгах Волочкова избавилась от тяжкого груза 00:29Сложный ТЕСТ по фильму-сказке "Морозко" 20:26Тест: угадайте название аттракциона из СССР по фото 19:31Орбакайте сенсационно объявила об уходе: Встретимся в лучшей жизни 17:36Успеть до зимы: обзор электросамоката NAVEE S60 17:00"Так тупо сейчас умереть": Пересильд рассказала о самом тяжелом моменте в карьере 15:41Седокова после громкого заявления о разводе с мужем стала неузнаваемой 14:28 На форуме "Производительность 360" в Москве представят способы повышения эффективности в строительной отрасли 12:26Костомаров решил кардинально сменить профессию: неожиданно 11:40Сын Орбакайте перестал скрываться на фоне слухов об армии 10:53Уехавшая Хаматова сделала громкое заявление: Не вернусь уже никогда 10:06Галкин* объявил о скором возвращении на телевидение: снова станет вести передачу о детях 09:19Елену Летучую чуть не убили на съемках: Начались панические атаки 08:22Сергей Собянин сообщил об уничтожении БПЛА в Раменском городском округе 06:25Разрешить нельзя запретить. Телефоны в школах: за и против 03:20ТЕСТ: вспомни советские мультфильмы разных лет и ответь на вопросы 03:14Разведенный сын Рыбина и Сенчуковой объявил о скорой женитьбе
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Разведенная Алсу жестко поставила Решетову на место

Разведенная Алсу жестко поставила Решетову на место
104

Алсу не смогла промолчать после интервью Анастасии Решетовой.

Позади остался восемнадцатилетний брак Алсу и Яна Абрамова. Со стороны казалось, что семья живет в любви и гармонии, поэтому заявление певицы о разводе для поклонников прозвучало как гром среди ясного неба.

Едва новость облетела все паблики, фанаты начали строить предположения, что же стало причиной расставания этой красивой пары. Однако ответ пришел в виде намека самой Алсу. Когда стали распространяться слухи о том, что модель и бывшая подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова якобы вмешалась в идиллию семейных отношений, девушка категорически отрицала связь с женатым человеком. На что исполнительница хита "Зима" ответила лаконично: "Врет". Позже это стало мемом.

Теперь, когда, казалось бы, делить уже нечего, разведенная Алсу снова не смогла промолчать и жестко поставила Решетову на место после ее интервью стилисту Алеко. Впрочем, что речь певицы обращена именно к модели, уже додумали поклонники и журналисты.

"Меня удивляют лицемеры! Кого вы пытаетесь обмануть и ввести в заблуждение, когда "Твой Господь знает о том, что кроется в груди" (Коран 28:69)", – написала Алсу добавив: "Кто знает, тот поймет".

Напомним, почти сразу после развода Яна Абрамова Решетова опубликовала пост с кольцом на руке. В интервью она рассказала, что у нее есть молодой человек, которому 30 лет. Также модель добавила, что заслужила весь тот хейт, что вылился на нее после скандального расставания знаменитой четы.

Шоу-бизнес в Telegram

13 сентября 2024, 08:19
Алсу. Фото: Дни.ру
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Артемий-Добровлад и Луна: как российские звезды называют своих детей

Никита Джигурда. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Наталья Водянова. Фото: YouTube / @VogueRussia
Лера Кудрявцева. Фото: YouTube / @sobchak
Наталья Фриске. Фото: YouTube / @muztv
Виктория Боня. Фото: YouTube
Алсу. Фото: YouTube

По теме

Решетова откровенно высказалась о травле из-за скандального развода Алсу: Заслужила

Решетова показала кольцо на безымянном пальце после развода Алсу с Абрамовым
Алсу Ралифовна Абрамова

Алсу Ралифовна Абрамова певица

 Анастасия Григорьевна Решетова

Анастасия Григорьевна Решетова модель, бизнесвумен

ТЕСТ по творчеству Корнея Чуковского: вспомните любимые произведения

ТЕСТ по творчеству Корнея Чуковского: вспомните любимые произведения
Пройдите несложный тест по сказкам любимого детского писателя. Малыши, едва начав говорить, учат наизусть произведения "Муха-Цокотуха", "Айболит" или "Мойдодыр".

В синем комбинезоне, очках и панамке: Роберт Паттинсон впервые показал свою дочь

В синем комбинезоне, очках и панамке: Роберт Паттинсон впервые показал свою дочь
Роберта Паттинсона заметили на прогулке с женой и полугодовалой дочерью. Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон старался не афишировать свою личную жизнь.

Принц Гарри отказался от Меган Маркл: выбрал друзей

Принц Гарри отказался от Меган Маркл: выбрал друзей
Принц Гарри решил провести время без своей супруги. 15 сентября принцу Гарри исполнится 40 лет.

Тест для заставших детство в СССР: вспомните ли вы эти советские дворовые игры?

Тест для заставших детство в СССР: вспомните ли вы эти советские дворовые игры?
Дворовые игры – это настоящая жемчужина нашего детства. В них мы не только развлекались, но и учились важным жизненным урокам: дружбе, умению договариваться и преодолевать трудности. Каждая игра была уникальной, и в ней могли возникать как споры, так и радостные моменты победы.

"Детский лепет": выходка Чеботиной вызвала у Кудрявцевой недоумение

"Детский лепет": выходка Чеботиной вызвала у Кудрявцевой недоумение
Телеведущая Лера Кудрявцева не стала скрывать своего разочарования после знакомства с певицей Люсей Чеботиной. В интервью она открыто высказала свое недовольство как поведением, так и творчеством молодой артистки. Кудрявцева, известная своей прямолинейностью, рассказала о том, как прошла их встреча в гримерке.

Выбор читателей

11/09СрдСвязавшийся с малолеткой Лепс серьезно болен 11/09СрдСтрашно: съеденный раком 82-летний Масляков выглядит в гробу высохшим стариком 11/09СрдТест: угадайте известный советский фильм по кадру в деревне 12/09ЧтвРодные и близкие потеряли 91-летнюю Татьяну Доронину 11/09СрдПрохор Шаляпин похвалился богатой невестой: Ради квартиры 12/09ЧтвЖди третьего покойника: найдена мистическая связь в смертях Маслякова и Сванидзе