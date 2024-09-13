Разведенная Алсу жестко поставила Решетову на место

Алсу не смогла промолчать после интервью Анастасии Решетовой.

Позади остался восемнадцатилетний брак Алсу и Яна Абрамова. Со стороны казалось, что семья живет в любви и гармонии, поэтому заявление певицы о разводе для поклонников прозвучало как гром среди ясного неба.

Едва новость облетела все паблики, фанаты начали строить предположения, что же стало причиной расставания этой красивой пары. Однако ответ пришел в виде намека самой Алсу. Когда стали распространяться слухи о том, что модель и бывшая подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова якобы вмешалась в идиллию семейных отношений, девушка категорически отрицала связь с женатым человеком. На что исполнительница хита "Зима" ответила лаконично: "Врет". Позже это стало мемом.

Теперь, когда, казалось бы, делить уже нечего, разведенная Алсу снова не смогла промолчать и жестко поставила Решетову на место после ее интервью стилисту Алеко. Впрочем, что речь певицы обращена именно к модели, уже додумали поклонники и журналисты.

"Меня удивляют лицемеры! Кого вы пытаетесь обмануть и ввести в заблуждение, когда "Твой Господь знает о том, что кроется в груди" (Коран 28:69)", – написала Алсу добавив: "Кто знает, тот поймет".

Напомним, почти сразу после развода Яна Абрамова Решетова опубликовала пост с кольцом на руке. В интервью она рассказала, что у нее есть молодой человек, которому 30 лет. Также модель добавила, что заслужила весь тот хейт, что вылился на нее после скандального расставания знаменитой четы.