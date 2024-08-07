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Среда 7 августа

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"Девке крышу снесло": народ освистал снявшую бюстгальтер перед камерой Нюшу

"Девке крышу снесло": народ освистал снявшую бюстгальтер перед камерой Нюшу
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Певица Нюша шокирует публику своим поведением.

Нюша нередко удивляет подписчиков в популярной социальной сети свежими снимками. И каждый раз артистка все больше шокирует публику внешним видом и позами. Недавняя публикация и вовсе заставила народ ахнуть. "Девке крышу совсем снесло", – написал один из комментаторов.

Нюша выложила в Сеть кадры, на которых предстала в весьма необычном виде – в огромной меховой шапке, темных колготках и туфлях на высокой шпильке. И все. Артистка позировала перед камерой без бюстгальтера и чего-либо еще, что могло бы прикрыть грудь. Чтобы не быть чересчур откровенной, певица прикрыла ее руками.

Крайне удивленные интернет-пользователи, образно говоря, освистали знаменитость. "Муж после развода забрал все, даже белье?", "Что с тобой?", "Все разведенные, видимо, начинают сходить с ума", "Могла бы без колготок и трусов, чего уж там", "К кому-то скоро придет Мизулина", – прокомментировали люди фотографии.

При этом некоторые поклонники все-таки оценили необычную фотосессию исполнительницы хита "Выбирать чудо". "Шикарная", "Красотка", – написали преданные фанаты.

Напомним, весной этого года Нюша подала на развод с бизнесменом, отцом ее двоих детей Игорем Сивовым. Дети, кстати, живут за границей и много времени проводят с няней и папой. Певица же сосредоточилась на карьере в России.

Телеграм канал

7 августа 2024, 18:18
Певица Нюша. Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
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Фоторепортаж

"Чудо в перьях": Нюша показала прелести на красной дорожке

Певцы Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук.
Певица Нюша (Анна Шурочкина).
Певица, актриса, телеведущая Анна Семенович.
Дизайнер Белла Потемкина.
Певица Вера Брежнева.
Патронесса благотворительного фонда "Федерация" Елена Север.
Певец Валерий Меладзе и его супруга певица Альбина Джанабаева.
Певица Полина Гагарина.
Участники группы IOWA Леонид Терещенко, Екатерина Иванчикова и Василий Буланов (слева направо).
Участницы группы "Soprano Турецкого" Валерия Девятова, Анна Королик, Ивета Рогова, Дарья Львова, Евгения Фанфара и Тамара Мадебадзе (слева направо).
Певец Филипп Киркоров.
Певец Сергей Лазарев.
Певица Зара (Зарифа Мгоян).
Певица Диана Арбенина.
Актриса и модель Анна Калашникова.
Телеведущая, певица Ольга Бузова.
Блогер Амиран Сардаров.
Стилист Сергей Зверев.

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