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Среда 7 августа

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Себя не бережет: состояние 58-летней Натальи Штурм резко ухудшилось

Себя не бережет: состояние 58-летней Натальи Штурм резко ухудшилось
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Певица Наталья Штурм сообщила о проблемах со здоровьем.

Не так давно Наталья Штурм говорила о том, что она является метеозависимым человеком. Она тяжело переносит резкие перемены в погоде, а также магнитные бури, которые активно атакуют Землю в последнее время. Артистка жаловалась, что из-за этого она плохо спит, и не помогают даже снотворные препараты.

Поклонники, которые понимают страдания Натальи Штурм, шлют ей слова поддержки и дают различные советы о том, как справиться с проблемами со здоровьем. Но, похоже, певица нуждается в помощи медиков. Недавно артистка сообщила о крайне низком артериальном давлении (АД).

Наталья Штурм опубликовала в популярной социальной сети фотографию показаний тонометра. Судя по снимку, у певицы верхнее давление упало до 76 мм. рт. ст., а нижнее – до 57 мм. рт. ст. Как правило, такое АД сопровождается обморочным состоянием, но, похоже, артистка сознание не потеряла.

Наталья Штурм не стала себя беречь и вскоре отправилась по бутикам. Позже она выложила в Сеть несколько видео, снятых во время шопинга. "Давление у меня сегодня низкое, но это не отменяет шоппинг", – отметила исполнительница хита "Школьный роман".

Телеграм канал

7 августа 2024, 16:09
Наталья Штурм. Фото: соцсети
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

От Толкалиной до Тодоренко: страшно красивые иконы шоу-бизнеса

Любовь Толкалина. Фото: соцсети
Наталья Штурм. Фото: соцсети
Ольга Серябкина. Фото: соцсети
Екатерина Андреева. Фото: соцсети
Ида Галич. Фото: соцсети
Регина Тодоренко. Фото: соцсети

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