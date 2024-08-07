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Среда 7 августа

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В разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека оказался замешан мужчина

В разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека оказался замешан мужчина
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Развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стал одной из самых обсуждаемых тем в мире шоу-бизнеса. В течение последних двух месяцев СМИ активно сообщают о проблемах в отношениях звездной пары.

Теперь появилась новая информация, которая может пролить свет на причины их разрыва. Как утверждает издание In Touch Weekly, в этот сложный период в жизни артистов замешан третий человек — менеджер Дженнифер Лопес, Бенни Медина.

По имеющимся данным, Дженнифер и Бен находятся в состоянии серьезного конфликта, не общаясь друг с другом и решая вопросы о разводе через своих представителей. Инсайдеры сообщают, что актер недолюбливает Бенни Медину, считая его влияние на Дженнифер разрушительным для их брака. По его мнению, именно менеджер стал причиной того, что у певицы карьера всегда была в приоритете перед семейными отношениями.

Ситуация усугубляется тем, что Дженнифер, по словам источников, часто полагалась на мнение Медины при принятии решений. Он сопровождал её даже во время медового месяца с Беном, что стало настоящим шоком для актера. "Быть женатым на Дженнифер Лопес — это то же самое, что быть женатым на Бенни Медине. Она ничего не делает без своего менеджера", — утверждает один из инсайдеров.

Кроме того, стало известно, что в этом году Дженнифер отметила вторую годовщину свадьбы не с мужем, а в компании Бенни Медины. Это могло стать последней каплей для Бена Аффлека, который, по слухам, поставил своей жене ультиматум: выбрать между ним и менеджером. Теперь остается только ждать, как знаменитость расставит приоритеты в своей жизни.

Ранее в мае появились слухи о том, что между Дженнифер и Беном возникли серьезные проблемы. Пара начала жить раздельно, и вскоре после этого стало известно о подготовке необходимых документов для развода. В последние дни также обсуждалось отсутствие Бена на праздновании 55-летия Дженнифер, что еще больше подогрело интерес к их отношениям.

Телеграм канал

7 августа 2024, 03:29
Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес. Фото: соцсети
In Touch Weekly✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТОП романтических комедий с Дженнифер Лопес

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/www.globallookpress.com
Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/www.globallookpress.com
Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Фото: STX Entertainment/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

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