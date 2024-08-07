София Ротару отмечает 77-летие: вспоминаем интересные факты из карьеры певицы

Сегодня София Ротару отмечает свой 77-й день рождения. Вспоминаем малоизвестные факты из жизни артистки.



На протяжении десятилетий Ротару радует поклонников своим талантом и неповторимым стилем. В честь этого события мы собрали десять удивительных фактов о жизни и карьере Софии Михайловны.

Два дня рождения

По ошибке паспортистки, датой рождения певицы была указана 9 августа. Поэтому она празднует свой день рождения дважды, что делает её праздники еще более особенными.

Молдавские корни

Несмотря на то, что София всю жизнь провела на Украине, ее родители были молдаванами. В семье говорили на молдавском языке, а русский язык она выучила благодаря старшей сестре Зине, которая научила её петь народные песни.



Спортивные достижения

В школьные годы София активно занималась спортом и даже была чемпионкой школы по многоборью. Она неоднократно побеждала на спортивных олимпиадах в Черновцах, демонстрируя свои навыки в беге на 100 и 800 метров.



Истинная любовь

Первой и единственной любовью Софии стал её муж Анатолий Евдокименко. Они познакомились в студенческом оркестре в 1965 году и поженились 22 сентября 1968 года. Их союз продлился почти 35 лет до его смерти в 2002 году.



Семейные традиции

Единственный сын певицы, Руслан, назвал своих детей в честь бабушки и дедушки – Софией и Анатолием. Он также создал крепкую семью с любимой Светланой, с которой уже 27 лет.

Модная икона

София Ротару стала первой советской женщиной-певицей, вышедшей на сцену в брюках! Это произошло в 1980 году во время исполнения песни "Темп" на Летних Олимпийских играх в Москве.



Кулинарные таланты

Певица обожает готовить и устраивать застолья. Ее любимое блюдо – жареная картошка, а одним из фирменных угощений является холодец, который все считают непревзойденным. Для десерта она готовит торт "Черный принц" с орехами и шоколадом.



Отель Villa Sofia

В 2008 году София приобрела исторический особняк в Ялте и открыла там роскошный отель Villa Sofia с рестораном и спа. К сожалению, отель был закрыт на ремонт в декабре 2019 года и до сих пор не открылся.



Праздник для поклонников

Каждый год на свой день рождения певица накрывала большой стол для преданных поклонников во дворе своего дома в Ялте. Однако последние годы ей не удается это сделать из-за сложной политической ситуации.



Секрет красоты

София называет свои хорошие гены и правильное питание секретом своей неувядающей красоты. Однако известно, что она также прибегала к круговой подтяжке лица и шеи, а также блефаропластике и регулярно посещает косметолога.