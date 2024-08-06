46-летняя Орлова откровенно рассказала о борьбе с распространенной зависимостью

Ольга Орлова поделилась своим подходом к борьбе с зависимостью от сладкого. По ее словам, способ схож с методами, используемыми для преодоления других зависимостей.



Орлова подчеркнула важность принятия решения о разрыве отношений со сладостями, будь то временно или навсегда.

Певица отметила, что ключевым моментом является осознание своей зависимости и готовность к изменениям. Она рекомендует начать с небольших шагов, постепенно уменьшая количество потребляемого сахара и заменяя сладости более полезными альтернативами. Также полезно находить новые увлечения и занятия, которые отвлекут от желания съесть что-то сладкое.

Кроме того, Орлова советует обращать внимание на свои эмоции и триггеры, которые могут вызывать тягу к сладкому, и работать над ними. Важно помнить, что борьба с зависимостью — это процесс, требующий времени и терпения. Такой подход может помочь не только снизить потребление сахара, но и улучшить общее состояние здоровья и самочувствие.

Ранее сообщалось, что своем аккаунте в популярной социальной сети Ольга Орлова выступает в качестве эксперта по семейным отношениям. Поклонники нередко обращаются к ней за советом, задавая вопросы о личном. Телезвезда охотно делится своим мнением. Причем в своих высказываниях знаменитость нередко категорична.

В частности, недавно подписчица пожаловалась Орловой на своего мужа, которому не свойственно доверие. "Муж не доверяет, и пусть. Это его выбор – страхи, комплексы и так далее. Вам зачем "заслуживать доверие"?" – ответила Ольга поклоннице.