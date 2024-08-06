Пластический хирург сделал заявление об изменениях во внешности опозорившейся Глюкозы

В последнее время внимание общественности активно привлекает певица Глюкоза. Внешность певицы вызывает множество обсуждений и спекуляций.



Скандальное выступление в Красноярске, во время которого артистка не только не попадала в ноты, но и позволила себе неприличные жесты, стало поводом для обсуждений не только ее музыкальных данных, но и внешности. Вскоре после этого Глюкоза появилась на фестивале в Баку в странном образе с черными губами и сильно обесцвеченными бровями, что вызвало еще больше вопросов.

Пластический хирург Сергей Свиридов, комментируя изменения во внешности певицы, отметил, что на нее могут влиять различные факторы, включая возможное употребление препаратов. По его словам, "размашистые движения и шаткость походки" артистки указывают на то, что она действительно могла принимать что-то, хотя сама она утверждает, что это были лишь антидепрессанты. Сложный период в жизни Глюкозы, включая судебные разбирательства с бывшим продюсером и утрату близких, мог сказаться на ее состоянии.

Свиридов также прокомментировал изменения в внешности Глюкозы, которые можно заметить на фотографиях. Он утверждает, что певица неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов. Например, ринопластика сделала ее нос более изящным, а отсутствие складок на верхних веках свидетельствует о проведенной блефаропластике.

Кроме того, контурная коррекция филлерами в области скул придает ей выразительность, а небольшая коррекция челюсти подчеркивает ее черты лица. Несмотря на возраст, хирург отметил, что у знаменитости нет признаков возрастных изменений. Все процедуры выполнены качественно и естественно, без искажения ее красоты. Однако использование филлеров может вызывать отечность, что также могло повлиять на ее внешний вид во время выступлений.

Как бы там ни было, Глюкоза продолжает оставаться одной из ярких фигур на российской сцене. Пластическая хирургия и косметические процедуры становятся все более распространенными среди звезд, и каждая из них решает для себя, как выглядеть лучше. Вопрос о том, где заканчивается естественная красота и начинается искусство изменения внешности, остается открытым и актуальным для многих поклонников.