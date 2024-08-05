"Мы будем делать это": Водонаева закрутила роман со звездой Голливуда

Российская телезвезда Алена Водонаева похвасталась свиданием с известным американским актером.

Недавно Алена Водонаева сообщила о скорой поездке в США. Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" посетила Индонезию ради оформления визы в Америку. А в новом интервью телезвезда уточнила, что за океан ее позвал известный актер, с которым она закрутила роман по переписке. "Мы никогда не виделись, это публичный человек. <...> Мы это будет делать, я думаю", – похвасталась знаменитость.

По словам Водонаевой, новый ухажер младше нее и стройнее, поэтому в настоящий момент она стремительно худеет. В беседе с гимнасткой Ляйсан Утяшевой телезвезда призналась, что не желает выглядеть больше своего ухажера, да еще и подчеркивать свой возраст комплекцией. Дескать, необходимо избавиться еще от нескольких килограммов.

Кстати, супруга Павла Воли выразила опасение. Мол, история настолько невероятная, что наталкивает на мысль об обмане. Ляйсан озвучила подозрения, что за известной личность в Сети может скрываться злоумышленник. Алена попросила не драматизировать и заверила, что у нее все находится под контролем.

Алена Водонаева, кстати, отказалась перед камерой раскрывать личность тайного воздыхателя. Впрочем, их встреча состоится уже в августе, а значит, общественность скоро может узнать, с кем же на самом деле связалась российская знаменитость.