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В критическом состоянии: скандальному блогеру ампутируют ногу после приговора

В критическом состоянии: скандальному блогеру ампутируют ногу после приговора
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Пранкер Эдвард Бил лишится конечности, сообщают СМИ.

Недавно появилась информация о том, что Эдвард Бил был срочно госпитализирован. Блогера доставили в медицинское учреждение с подозрением на заражение крови, которое могло возникнуть из-за открытого перелома, полученного им в результате падения с самоката три месяца назад.

В течение нескольких дней врачи пытались спасти левую ногу блогера, была проведена не одна операция. Однако из-за системного поражения тканей врачи не уверены в том, что смогут сохранить Эдварду Билу конечность. В месте перелома нога сильно опухла. Позже появилась информация о необходимости в переливании крови из-за заражения.

В связи с этим специалисты приходят к мысли о необходимости ампутации конечности, так как ничего больше не приводит к улучшению ситуации. В настоящий момент блогер находится в критическом состоянии, сообщил Mash. Как отмечает издание, температура тела Эдварда Била повысилась до 40 градусов. В то же время LIFE, ссылаясь на брата блогера, проинформировал, что ампутация – уже даже не вопрос времени, а неизбежная реальность.

В конце июля Эдварда Била приговорили к двум неделям ареста после пранка с "самокатной патрульной службой". В больницу его доставили из спецприемника.

Телеграм канал

5 августа 2024, 16:22
Эдвард Бил. Фото: YouTube / @antonsteinpodcast
LIFE✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дебошир Никита Кологривый обратился к Богу после приговора

Фото: YouTube / @okkomovies
Фото: YouTube / @okkomovies
Фото: Youtube / @kinovdetalyah
Фото: соцсети / @n.kologrivyy

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