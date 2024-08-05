В критическом состоянии: скандальному блогеру ампутируют ногу после приговора

Пранкер Эдвард Бил лишится конечности, сообщают СМИ.

Недавно появилась информация о том, что Эдвард Бил был срочно госпитализирован. Блогера доставили в медицинское учреждение с подозрением на заражение крови, которое могло возникнуть из-за открытого перелома, полученного им в результате падения с самоката три месяца назад.

В течение нескольких дней врачи пытались спасти левую ногу блогера, была проведена не одна операция. Однако из-за системного поражения тканей врачи не уверены в том, что смогут сохранить Эдварду Билу конечность. В месте перелома нога сильно опухла. Позже появилась информация о необходимости в переливании крови из-за заражения.

В связи с этим специалисты приходят к мысли о необходимости ампутации конечности, так как ничего больше не приводит к улучшению ситуации. В настоящий момент блогер находится в критическом состоянии, сообщил Mash. Как отмечает издание, температура тела Эдварда Била повысилась до 40 градусов. В то же время LIFE, ссылаясь на брата блогера, проинформировал, что ампутация – уже даже не вопрос времени, а неизбежная реальность.

В конце июля Эдварда Била приговорили к двум неделям ареста после пранка с "самокатной патрульной службой". В больницу его доставили из спецприемника.