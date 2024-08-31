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Пятница 30 августа

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Скандал в королевском семействе: муж изменял королеве с 19-летней любовницей

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Обнародованы секретные документы, касающиеся семьи монархов.

Для поклонников британской королевской династии пара Елизаветы II и принца Филиппа всегда производила впечатление идеальной. Она влюбилась в 18-летнего юношу, когда ей было всего 13 лет. Хотя инсайдеры поговаривают, что некоторые конфликты внутри семьи едва не привели к разводу, брак королевской четы продлился 74 года.

Свадьба наследной принцессы Елизаветы II и ее жениха Филиппа состоялась 20 ноября 1947 года. Тогда торжество окрестили "пиром во время чумы", поскольку страна еще не отошла от Второй Мировой войны. Но несмотря на это, дочь короля Георга VI не стала отказываться от первого и самого важного праздника своей новой семьи.

Казалось бы, Филипп и Елизавета прожили душа в душу много лет. Королева пережила своего супруга всего на полтора года и некоторые даже порадовались, что влюбленные наконец-то воссоединились на небесах. Однако часть великобританцев недолюбливала герцога Эдинбургского.

Причиной этому стало ветреное поведение Филиппа. А недавно в королевском семействе прогремел настоящий скандал: оказались рассекречены данные, которые сообщают, что муж изменял королеве с 19-летней любовницей. Ею стала модель Кристин Килер. Кроме того, его также подозревали в связи с ее подругой Мэнди Райс-Дэвис. Ходили слухи, что герцог находился в связи с двумя этими девушками одновременно.

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31 августа 2024, 00:05
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