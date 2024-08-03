Варлей, Алентова, Раневская: реальный рост этих советских актрис удивит любого

Когда мы пересматриваем старые советские фильмы, погружаемся в атмосферу их времени и забываем о том, что за кадром скрываются интересные факты о самих актрисах.



Благодаря мастерству операторов и чудесам монтажа, реальный рост многих звезд остается загадкой для зрителей. Сейчас мы раскроем некоторые тайны и расскажем о росте известных советских актрис, который может вас удивить.

Начнем с Натальи Варлей, звезды комедии "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Несмотря на ее яркий образ и запоминающуюся игру, Наталья на самом деле очень невысокая — всего 150 см! Для сравнения, ее партнер по съемкам Александр Демьяненко имеет рост 169 см. Это создавало определенные сложности при съемках, ведь актерам приходилось подбирать специальные ракурсы, чтобы визуально уравновесить их рост.

Ирина Муравьева, известная по фильмам "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби", также не отличается высоким ростом. Ее параметры составляют 165 см, что является довольно распространенным ростом для женщин. Однако многие зрители воспринимают ее как более высокую актрису, возможно, из-за уверенной игры и харизмы.

Вера Алентова, вдова знаменитого режиссера Владимира Меньшова, обладает ростом в 172 см. Это довольно внушительная высота для актрисы, хотя сама Вера никогда не стремилась к модельной карьере и с детства мечтала стать актрисой. Ее талант и обаяние сделали ее одной из самых любимых артисток советского кино.

Наталья Селезнева, звезда фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", действительно высокая — ее рост составляет 175 см. Интересно, что у нее также не было опыта работы в модельном бизнесе. Селезнева всегда была востребованной актрисой благодаря своему таланту и обаянию.

Наконец, самой высокой героиней нашей подборки является Фаина Раневская. Эта легендарная актриса, чьи цитаты стали крылатыми, имеет рост 180 см. Несмотря на свою внушительную высоту, она никогда не воспринималась как «высокая дама» в традиционном понимании этого слова. Раневская была известна своим уникальным стилем и неподражаемым чувством юмора.

Таким образом, мы видим, что реальный рост советских актрис часто удивляет. За яркими образами на экране скрываются совершенно разные физические параметры, которые порой противоречат нашим представлениям. Эти талантливые женщины оставили неизгладимый след в истории кино, и их величие не измеряется сантиметрами.