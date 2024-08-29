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Четверг 29 августа

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Нагиева втянули в мордобой с писавшим о нем гадости кинокритиком

Нагиева втянули в мордобой с писавшим о нем гадости кинокритиком
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Стартовали съемки нового комедийного сериала "Актерище". В нем главные роли исполняют известные российские актеры Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко.

Как сообщает пресс-служба KION, проект обещает быть насыщенным и интересным, сочетая элементы самоиронии и глубоких размышлений о современной индустрии развлечений. Дмитрий Нагиев в сериале играет Вячеслава Третьякова — суперзвезду российского кино, чью репутацию подрывают резкие и откровенные обзоры независимого кинокритика Никиты Кисляка, роль которого исполняет Антон Лапенко.

В сюжете Нагиев сталкивается с Кисляком в драматической сцене, где его герой пытается заставить блогера удалить негативный ролик о себе. Режиссеру удалось втянуть Нагиева в сцену с мордобоем. Несмотря на физические ограничения персонажа Никиты, прикованного к инвалидному креслу, он оказывается не только остроумным критиком, но и сильной личностью, способной бросить вызов знаменитости.

Сюжет сериала закручивается вокруг попыток Третьякова восстановить свою репутацию и избежать судебных разбирательств. Для этого ему придется выполнить необычное условие Кисляка — сыграть главную роль в никому не известном провинциальном театре. Этот поворот событий обещает множество комических и драматических ситуаций, подчеркивающих контраст между миром гламура и реальной жизнью.

Дмитрий Нагиев. Фото: соцсети

Нагиев поделился своими впечатлениями о проекте, отметив, что авторы предоставили актерам значительную творческую свободу и внимательно прислушивались к их предложениям. Он охарактеризовал "Актерище" как теплое и самоироничное кино, что, безусловно, привлечет зрителей своей искренностью и актуальностью.

Антон Лапенко также выразил энтузиазм относительно работы с Нагиевым, подчеркивая, что возможность плотно поработать с таким мастером своего дела стала для него настоящим подарком. Режиссер Дмитрий Невзоров отметил, что роль Третьякова была специально написана с учетом таланта Нагиева, что добавляет проекту дополнительную ценность.

Основной акцент сериала будет сделан на противостоянии двух личностей: блестящей кинозвезды и независимого критика. Это противостояние отражает более широкую тему борьбы между традиционным искусством и новыми формами самовыражения в эпоху цифровых технологий. Сериал обещает стать не только развлекательным продуктом, но и поводом для размышлений о том, как меняется мир искусства и какие вызовы стоят перед современными артистами.

Телеграм канал

29 августа 2024, 18:15
Дмитрий Нагиев. Фото: соцсети
Газета.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Последствия паралича у Нагиева, шрамы Боярской: пять звезд с дефектами внешности

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кадр из сериала &quot;Интерны&quot;

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