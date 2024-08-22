Нашли замену: Агата Муцениеце лишилась работы на Первом

В крупном проекте Первого канала произошли кадровые изменения.

Начались съемки очередного сезона шоу "Голос. Дети". Зрители увидят его уже осенью, познакомятся с новыми участниками. В качестве наставников в этот раз выступили заслуженный артист России Дима Билан, певица Юлианна Караулова и певец Джахид Гусейнли, более известный как JONY. Ведущей снова станет Яна Чурикова.

Произошли изменения не только в составе жюри, но и в закулисной части проекта. Теперь вместо актрисы Агаты Муцениеце с участниками перед выходом на сцену будет беседовать поющая блогерша, 22-летняя Валя Карнавал, которая для многих детей является кумиром.

К слову, в интернете неоднозначно отнеслись к такому решению продюсеров "Голоса". Дескать, Валя вряд ли справится с новой ролью, особенно когда планку задал шоумен Дмитрий Нагиев, который вот уже третий год не ведет это шоу. Также блогерше по сей день припоминают конфликт с народной артисткой Ларисой Долиной.

Однако все это пока кривотолки и не более. Необходимо дождаться премьеры нового сезона проекта ради объективных оценок новых лиц в "Голос. Дети". Точная дата выхода новых выпусков вокального конкурса пока неизвестна.