92-летнему отцу Филиппа Киркорова грозит тюрьма

Лещенко смертельно болен Тесты Шаляпин раскрыл секрет Волочковой Игры Сонник

Топ новостей недели

Оторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему ЛазаревуОторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Лазареву Россияне скорбят: стало известно о смерти КончаловскогоРоссияне скорбят: стало известно о смерти Кончаловского Со святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смертиСо святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смерти Всплыла жестокая правда: вот почему дочь Долиной не вмешалась в аферу с квартиройВсплыла жестокая правда: вот почему дочь Долиной не вмешалась в аферу с квартирой

Лента новостей

Четверг 22 августа

11:11Дава воссоединился с возлюбленной: он снова счастлив 10:43Названа дата ожидаемого возвращения Валерия Меладзе в Россию 10:30"Я лох года": поверившая мошенникам Кудрявцева лишилась денег 09:5892-летнему отцу Филиппа Киркорова грозит тюрьма 09:28Вступившая в новые отношения Бородина откровенно заговорила об измене 09:02"У нас девочка": в семье Костюшкиных долгожданное пополнение 08:26Галкин* жестко отомстил оскорбившему его россиянину 06:29Как бывший муж повлиял на разрыв взаимоотношений Штурм с 20-летним сыном 03:32Дженнифер Лопес официально подала на развод с Беном Аффлеком 00:24Дом Пугачевой в деревне Грязь превратится в Диснейленд 22:14"Ты что, озверел?!": Семенович поставила на колени провинившегося мужика 21:00Тест: проверь свои знания о лучших ролях Иннокентия Смоктуновского 18:54Бросившая детей Тодоренко взвыла за границей: Испытания не заканчиваются 17:50"Ты же меня не отравишь?": Волочкова совершила ошибку по отношению к Киркорову 17:01"Даже не попытался извиниться": Бородина пнула женившегося на любовнице Омарова 15:56Потерял 33 миллиона: у женившегося в третий раз Харламова серьезные проблемы 14:42Пошел по стопам матери: сын Королевой круто изменил свою жизнь 14:05Муж Седоковой публично унизил ее в соцсети 13:13Тест: как хорошо вы знаете роли Андрея Мягкова 13:07Москвичам напомнили, что заявки на бумажные бюллетени подаются до 2 сентября 12:40Дайнеко откровенно рассказала о тяжелой утрате: Никогда так не страдала 12:38Обманутая мошенниками Долина пошла крайние меры 12:32"От животика я избавлюсь": раздобревший 66-летний Салтыков нашел чудесную диету 11:4014-летняя дочь Веры Брежневой встречается со взрослым мужчиной 09:43Шаляпин раскрыл главный секрет Волочковой: она замужем 09:27Раскованная Алсу поразила россиян откровенным видом на фоне развода с Абрамовым 08:31Примадонна серьезно больна: до чего Галкин* довел Пугачеву в эмиграции 06:02Ляйсан Утяшева оказалась замешана в "дурнопахнущей" истории 03:55Собянин сообщил о пресечении попытки пролета к Москве еще одного БПЛА 03:09Поклонники раскрыли секрет "вечной молодости" Пугачевой за 100 рублей 00:16"Живет в мире иллюзий": жену Миронова обвинили во лжи 23:06Монолитные работы на станции "Вавиловская" Троицкой линии метро завершены на 80% 22:30Количество площадок для бесплатных спортивных тренировок в Москве утроилось 21:34"Знала, на что подписалась": Бородина ответила на вопрос о расставании с Сердюковым 19:09В долгах как в шелках: экс-муж Пелагеи поплатился за слезы маленькой дочери 18:22Оказавшаяся на больничной койке сестра Жанны Фриске почувствовала себя брошенной 17:49Оторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей Утяшевой 17:37Для участников "Московского долголетия" запущен новый экскурсионный маршрут 17:14"Миллион призов" знакомит москвичей с благотворительными фондами – эксперт 16:55Женившийся на любовнице бывший муж Бородиной предъявил новорожденного ребенка 16:25Миллион рублей разыграют в финале чемпионата Москвы по "Камень, ножницы, бумага" 16:05"Будет по-новому": Семенович пошла по стопам сменившей профессию Бородиной 15:32Москвичи определят необходимость закона о безнадзорных животных 15:24В "Авиапарке" заработала интерактивная студия "Мой район" для детей 14:22Погружение в инновации: "Лужники" стали центром притяжения на фестивале "Москва 2030" 13:06Лев Лещенко на фоне тяжелой болезни отменил концерты 12:51Стала известна неожиданная причина Пугачевой исполнять суперхит "Паромщик" 12:46"Миллион призов": как москвичи могут поддержать жителей приграничных территорий 12:36Московская молодежь проведет автопробег по Садовому кольцу ко Дню флага России 12:03Изуродованная мама Виктории Бони решилась на отчаянный шаг
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

92-летнему отцу Филиппа Киркорова грозит тюрьма

92-летнему отцу Филиппа Киркорова грозит тюрьма
383

Бедрос Киркоров может оказаться за решеткой.

Отец Филиппа Киркорова, несмотря на свой почтенный возраст, оказывается, любит лихачить на дорогах. За такое поведение Бедросу теперь грозит серьезное наказание. На народного артиста даже завели административное дело. Пенсионер превысил скорость три раза за последнее время, но не оплатил ни одного штрафа – его ждет тюрьма до 15 суток или взыскание в удвоенном размере.

Журналисты выяснили, что подобные нарушения со стороны Бедроса происходят не впервые. Некоторые проблемы со здоровьем, отеки и одышка не мешают ему устраивать гонки за рулем. В начале прошлого года отца Киркорова госпитализировали с нарушением работы сердца. Ранее также сообщалось, что Бедросу потребовалась срочная помощь врачей из-за приступа астмы.

Несмотря на почтенный возраст и некоторые проблемы со здоровьем, личная жизнь у отца Филиппа тоже достаточно бурная. В прошлом году после 25 лет брака он развелся со своей женой Людмилой. Через некоторое время после этого его заметили в компании 43-летней блондинки, которая сначала работала его помощницей, а потом заняла место в сердце. Но отношения быстро сошли на нет, на смену ей пришла новая пассия, тоже намного моложе его. На момент знакомства с Бедросом ей стукнуло 57 лет.

Телеграм канал

22 августа 2024, 09:58
Бедрос Киркоров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Телеграм-канал Mash• Требует проверки

Фоторепортаж

Впервые без перчаток: 56-летний Киркоров похвастался огромной татуировкой на руке

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По теме

Дочь Киркорова во время отдыха сделала сенсационное заявление о матери

Натерпевшийся Киркоров принял самое важное решение ради будущего детей
Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Дава воссоединился с возлюбленной: он снова счастлив

Дава воссоединился с возлюбленной: он снова счастлив
Давид Манукян решился на серьезный шаг. Российский блогер и рэп-исполнитель Дава, а по совместительству бывший парень Ольги Бузовой, похоже, решил остепениться.

Названа дата ожидаемого возвращения Валерия Меладзе в Россию

Названа дата ожидаемого возвращения Валерия Меладзе в Россию
Валерий Меладзе может вернуться на российскую сцену в июне 2025 года. Как сообщает источник из окружения артиста, он планирует устроить юбилейный тур в честь своего 60-летия. Это событие вызывает большой интерес среди поклонников, которые с нетерпением ждут возможности вновь увидеть своего кумира на сцене.

"Я лох года": поверившая мошенникам Кудрявцева лишилась денег

"Я лох года": поверившая мошенникам Кудрявцева лишилась денег
Деньги Леры Кудрявцевой оказались в руках злоумышленников. С появлением новых технологий жизнь мошенников стала существенно легче, чего не скажешь о простых гражданах.

Вступившая в новые отношения Бородина откровенно заговорила об измене

Вступившая в новые отношения Бородина откровенно заговорила об измене
Ксения Бородина уже не первый день привлекает внимание общественности своими отношениями с блогером Николаем Сердюковым. Пара недавно открыто заявила о своих чувствах, и теперь их роман стал настоящим событием в соцсетях. Подписчики с нетерпением следят за каждым шагом влюбленных, задавая вопросы о том, как они познакомились и какие у них планы на будущее.

"У нас девочка": в семье Костюшкиных долгожданное пополнение

"У нас девочка": в семье Костюшкиных долгожданное пополнение
Юлия Костюшкина показала фото своей дочери. 53-летний Стас Костюшкин давно покинул группу "Чай вдвоем", но продолжает развиваться в качестве сольного исполнителя.

Выбор читателей

20/08ВтрОторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей Утяшевой 20/08Втр"Знала, на что подписалась": Бородина ответила на вопрос о расставании с Сердюковым 20/08ВтрЛев Лещенко на фоне тяжелой болезни отменил концерты 21/08Срд"Живет в мире иллюзий": жену Миронова обвинили во лжи 20/08ВтрВ долгах как в шелках: экс-муж Пелагеи поплатился за слезы маленькой дочери 21/08СрдПошел по стопам матери: сын Королевой круто изменил свою жизнь