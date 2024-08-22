92-летнему отцу Филиппа Киркорова грозит тюрьма

Бедрос Киркоров может оказаться за решеткой.

Отец Филиппа Киркорова, несмотря на свой почтенный возраст, оказывается, любит лихачить на дорогах. За такое поведение Бедросу теперь грозит серьезное наказание. На народного артиста даже завели административное дело. Пенсионер превысил скорость три раза за последнее время, но не оплатил ни одного штрафа – его ждет тюрьма до 15 суток или взыскание в удвоенном размере.

Журналисты выяснили, что подобные нарушения со стороны Бедроса происходят не впервые. Некоторые проблемы со здоровьем, отеки и одышка не мешают ему устраивать гонки за рулем. В начале прошлого года отца Киркорова госпитализировали с нарушением работы сердца. Ранее также сообщалось, что Бедросу потребовалась срочная помощь врачей из-за приступа астмы.

Несмотря на почтенный возраст и некоторые проблемы со здоровьем, личная жизнь у отца Филиппа тоже достаточно бурная. В прошлом году после 25 лет брака он развелся со своей женой Людмилой. Через некоторое время после этого его заметили в компании 43-летней блондинки, которая сначала работала его помощницей, а потом заняла место в сердце. Но отношения быстро сошли на нет, на смену ей пришла новая пассия, тоже намного моложе его. На момент знакомства с Бедросом ей стукнуло 57 лет.