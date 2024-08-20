"Знала, на что подписалась": Бородина ответила на вопрос о расставании с Сердюковым

Поклонники встревожены. Ксения Бородина перестала показывать свежие фото с избранником.

На протяжении нескольких недель Ксения Бородина активно публиковала в популярной социальной сети фотографии и видео с новым возлюбленным, блогером Николаем Сердюковым, с которым закрутила роман во время съемок шоу на Алтае. И вот избранник резко пропал из блога телезвезды.

Успевшие порадоваться за личное счастье Бородиной встревожились, поэтому завалили знаменитость вопросами о ее возможном расставании с Николаем. Ксении пришлось объясняться перед публикой. Первым делом телеведущая призвала фанатов не паниковать. Мол, все хорошо.

"Я, конечно, знала, на что подписалась, когда выставила Николая, но это не значит, если его день или неделю нет в моих сторис, то вы будете разрывать директ вопросами, где он", – высказалась Бородина. Она заранее поблагодарила переживающих поклонников за понимание.

К слову, фанаты сейчас ждут свадьбу Ксении Бородиной и Николая Сердюкова. Те же пока не говорили публично о своих намерениях вступить в официальный брак. Однако недавно телеведущая поймала букет на свадьбе друзей, что для многих интернет-пользователей стало знаком неизбежного союза Ксении и Николая.