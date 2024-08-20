Лев Лещенко на фоне тяжелой болезни отменил концерты

Лев Лещенко отказался от концертов из-за проблем со здоровьем.

Накануне стало известно, что Лев Лещенко серьезно болен. У артиста обнаружили транстиретиновый амилоидоз. Это сложное, чаще генетическое заболевание, которое возникает из-за нарушения обмена веществ и может поражать разные органы, в том числе почки, желудок, кишечник, сердце, кожу, опорно-двигательную систему.

На фоне тяжелой болезни народный артист России отменил концерты на Дальнем Востоке, поскольку в его состоянии вкупе с возрастом уже сложно совершать дальние поездки на Камчатку или Сахалин. В последние годы здоровье не раз подводило звезду. После тяжелой формы ковида, он перенес непростую операцию на коленном суставе.



Однако остальные выступления Лещенко отменять не намерен. В настоящее время он выступает в Сочи, а к своему дню рождения готовит постановку "Первая любовь" по мотивам одноименной повести Тургенева, чем певец с удовольствием поделился с журналистами.

Напомним, для лечения артисту требуется дорогостоящее лекарство, деньги на которое Льву Валерьянович выделило государство. Сейчас 82-летний исполнитель песни "Прощай" проходит второй курс терапии.

Поклонники отмечают, что легенда отечественной эстрады выглядит достаточно хорошо. Внешне он полон сил и энергии и продолжает заряжать поклонников отличным настроением.