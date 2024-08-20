Дубцова откровенно рассказала об избраннице 18-летнего сына: Люблю как дочку

Ирина Дубцова поделилась своими мыслями по поводу романтических отношений своего 18-летнего сына Артема. В новом выпуске шоу "Дерзкая готовка" она рассказала о том, как она относится к избраннице своего сына.



По словам Дубцовой, между Артемом и Антониной царит настоящая любовь. "У них просто невероятная любовь. Это первая любовь как у него, так и у нее — они безумно счастливы", — отметила певица. Она добавила, что недавно молодые люди отметили полгода своего романа и даже улетели в отпуск на полтора месяца. Ирина не скрывает своих эмоций и говорит, что воспринимает Антонину как свою собственную дочь: "Я Тоню люблю как дочку свою".

Интересно, что отношения Дубцовой с семьей Антонины складываются очень хорошо. Она упомянула о совместном отпуске с девушкой и ее отцом, что подчеркивает близость и доверие между семьями. "Мы все прекрасно ладим. Недавно состоялось важное знакомство Тони с моей мамой. Для Темы бабушка — это суперважный человек в жизни", — рассказала Ирина, подчеркивая важность семейных связей.

Несмотря на открытость в отношении сына и его отношений, сама Ирина предпочитает держать свою личную жизнь в тайне. После разрыва с диджеем Леонидом Руденко в 2015 году она не афиширует свои отношения с мужчинами. Напомним, что до этого она была замужем за солистом группы Plazma Романом Черницыным с 2004 по 2008 год, а также встречалась с бизнесменом Тиграном Мальянцем и Леонидом Руденко.