Каким голосом говорят желанные девушки?

Голос – это мощный инструмент, который может многое рассказать о человеке. Он может передавать эмоции, вызывать доверие и даже влюблять. Какой же голос считается самым желанным для мужчин? На этот вопрос ответила психолог, тренер по речи, голосу и публичным выступлениям Ольга Рашевская.



“Тембр голоса женщины отражает ее сущность. И наверняка вы со мной согласитесь, что женщина привлекательна не только своей внешностью, она становится более манящей, более притягивающей, когда мы слышим ее голос. И за этим голосом, как за голосом мифологических Сирен, хочется идти, как хотелось морякам на кораблях, которые шли на верную гибель, попадая под власть прекрасных волшебных голосов демонических существ” – делится своими мыслями эксперт.

Давайте разберемся, какие же женские голоса все-таки более желанные для мужчин?

По мнению психолога, магнетичнее всего для окружающих звучат женщины, которые любят себя: “Когда женщина с достоинством и любовью относится к себе, когда она уверена в себе, она абсолютно по другому звучит” – акцентирует эксперт. У таких женщин голос свободный и легкий, без напряжения. В таком тембре чувствуется энергия, динамика, молодость и отношение женщины к самой себе, окружающим и внешнему миру. Голос любящей себя женщины бархатистый, сексуальный и обволакивающий.

И наоборот, когда женщина зажата и не уверена в себе, она говорит на голосовых складках, то есть голос у неё образуется в области гортани, он получается такой визгливый, напряженный, нервозный, плоский. Нет красивого раскрытия голоса, потому что она боится дышать полной грудью и даже полноценно раскрывать рот. Верх берут страх того, что скажут люди, как подумают о ней, как оценят. Неуверенная в себе девушка зажата всем своим телом и соответственно у голоса тоже нет возможности раскрыться.

Три фактора, которые влияют на звучание нашего голоса

Первый фактор – физиологический. Наш голос зависит от гормонов и от конституции тела, от образа жизни, от хронических заболеваний, от того насколько мы активны, занимаемся ли мы спортом.

“Если в вашем голосе присутствует какой-то неестественный скрип, серость, тусклость, то это может быть физиологической проблемой. Я бы рекомендовала обратиться к специалистам, сдать анализы на гормоны. Быть может есть нарушение в эндокринной системе, которое может отражаться на голосе” – рекомендует специалист. Если у вас имеются проблемы со здоровьем, то, как бы вы не старались, голос будет звучать неестественно, он не будет легким и манящим. Поэтому первое, что необходимо сделать – проверить состояние своего организма, так как голос – это отражение состояния нашего тела.

Второй фактор, который влияет на голос – психологический. Ольга Рашевская утверждает, что зажатость в голосе чаще всего встречается у женщин: “Как правило, когда 40-летняя взрослая женщина говорит писклявым голосом и утверждает, что у нее такая манера речи с детства – это неверная установка. Как показывает практика, у нее, скорее всего, есть определенные блоки и зажимы не только на физическом уровне, но и на психологическом, когда женщине выгодно так говорить”.

Понять причину зажима поможет работа психолога или квалифицированного тренера по речи. Даже одна консультация со специалистом, с помощью определенных упражнений, поможет показать человеку его природный тембр, чтобы он услышал, что его голос звучит совершенно иначе.

“Еще Сократ говорил «заговори чтобы я тебя увидел», то есть по тому как звучит человек можно понять как он живет и чем занимается. Только по голосу, представляете? Поэтому психологических моментов, которые мешают голосу раскрыться, очень много и их необходимо прорабатывать” – подчеркивает эксперт. В процессе терапии вы как будто убираете плиты внутри вашего тела на эмоциональном уровне, которые мешают вашему голосу раскрыться и зазвучать уже совершенно иначе, напряженный голос уходит, и женщина начинает говорить абсолютно иначе, своим грудным естественным природным красивым голосом.

Третий фактор, влияющий на голос, технический, который не дает голосу выйти, это работа артикуляторов. Артикуляторы – это губы, нижняя челюсть, зубы, в том числе, это твердое и мягкое небо, язык, то есть все то, что помогает нам извлекать звук. Если у вас зажата челюсть, если ваши губы не двигаются, если верхняя губа не активна, то это будет негативно влиять на ваше звучание. Чтобы звук вышел наружу его нужно выпустить и, как минимум, начать артикулировать губами и расслаблять нижнюю челюсть, чтобы голос звучал совершенно иначе. А если артикуяторы у вас зажаты тогда ваш звук будет возвращается обратно в глотку и вот здесь он будет становиться очень тусклым, тихим, серым, монотонным.

Голос: ключ к успеху в эпоху выбора

В мире, где информация доступна в неограниченном количестве, мы, словно в супермаркете, выбираем, что нам интересно, кого мы хотим слушать. И вот, среди безликого информационного потока, ваш голос становится вашим главным инструментом в борьбе за внимание.

Представьте себе: вы подготовили блестящую презентацию, продумали каждый слово, но ваш голос – серый, безжизненный, монотонный. Именно он, ваш голос, становится той невидимой преградой, которая не позволяет вашим идеям проникнуть в сердца слушателей.

Сила голоса состоит в его способности передать не только смысл слов, но и ваши эмоции, вашу энергию, ваш энтузиазм. Голос может вдохновлять, убеждать, зажигать в людях страсть и интерес. Он становится мостиком между вами и вашей аудиторией, помогая создать глубокую связь. Однако, если ваш голос не имеет "красок", он не будет заметен в шуме информационного мира. Люди "переключают канал", как только слышится что-то неинтересное, скучное. Поэтому в эпоху непрерывного выбора нужно учиться "звучать" ярко, убедительно, чтобы привлечь внимание и заинтересовать окружающую публику.

Не забывайте, что ваш голос – это ваш инструмент, который поможет вам достичь успеха в любой сфере жизни. Потратьте время на его развитие, и он станет вашим надежным союзником в достижении ваших целей.