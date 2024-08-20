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Самые громкие романы скончавшегося в одиночестве Алена Делона

Самые громкие романы скончавшегося в одиночестве Алена Делона
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Известный французский актер Ален Делон скончался 18 августа в возрасте 88 лет. Артист оставил после себя не только яркую кинокарьеру, но и множество запоминающихся романов с самыми красивыми женщинами своего времени.

Имя актера стало нарицательным, и если говорят о мужской красоте, то обычно сравнивают с Делоном, хотя другого такого мужчины, конечно, нет и не будет. Ален Делон был не только талантливым актером, сыгравшим десятки незабываемых ролей, но и обладателем харизмы, которая притягивала женщин.

Он сам признавался, что с ранних лет был без ума от дам, особенно тех, кто был старше его на пять-десять лет. "Когда я вернулся из армии, то стал жить в Пигаль. Несколько девушек зарабатывали мне на жизнь. Они были без ума от меня, потому что я был красивым", — делился он в одном из интервью.

Одним из самых громких романов в его жизни стал союз с австро-немецкой актрисой Роми Шнайдер. Их встреча произошла во время съемок фильма "Кристина" в 1958 году. Сначала их отношения были полны конфликтов: "С первого дня съемок мы находились в состоянии войны", — писала Роми в своем дневнике.

Однако на балу кинематографистов в Брюсселе она поняла, что любит своего партнера. Осенью того же года Роми прилетела в Париж, но их отношения оказались под давлением со стороны семьи актрисы. Мать Роми считала Делона недостойным ее дочери и настояла на официальном браке. В марте 1959 года состоялась их помолвка, которая привлекла внимание прессы.

Несмотря на все ожидания, многолетний роман так и не закончился свадьбой. Причины разрыва остаются предметом споров: одни утверждают, что причиной стал новый роман Делона с Натали Бартелеми, другие — что Роми не хотела полностью посвящать себя семье. В конце концов, осенью 1963 года Шнайдер узнала о романе Делона с начинающей актрисой и вернулась в пустую квартиру. Это расставание стало для нее настоящей трагедией: она пыталась покончить с собой и долгое время отказывалась от съемок.

Следующей женщиной в жизни Делона стала Натали Бартелеми. Их брак состоялся 13 августа 1964 года, и Натали взяла фамилию мужа, став Натали Делон. У пары родился сын Энтони, который также стал актером. Однако этот брак продержался всего четыре года. Натали позже описала их отношения как "построенные на страсти и нервах". Развод состоялся в 1968 году, и Натали продолжила свою карьеру в кино и режиссуре.

Одним из самых запоминающихся эпизодов его жизни стала связь с Роми Шнайдер. В 1962 году, когда они были вместе, певица и актриса Нико родила сына Ари Пэффгена, отцом которого она называла Делона. Однако он так и не признал свое отцовство. Мальчика вырастили его родители, дав ему фамилию Булонь, что стало символом того, как сложны были отношения Делона с женщинами.

В 1968 году на съемках фильма "Джеф" произошла встреча с актрисой Мирей Дарк. Их роман продолжался целых 15 лет — рекорд для Делона. Мирей стала не только его возлюбленной, но и деловым партнером, занимаясь вопросами бизнеса: от заключения контрактов до открытия новых магазинов. Она снималась с ним в кино и поддерживала его старшего сына. Но несмотря на ожидания «звёздной свадьбы», Делон оправдывал отсутствие брака тем, что у них не получалось завести ребенка.

В начале 1980-х Делон бросил Дарк ради молодой актрисы Анны Парийо, что вызвало у Мирей депрессию. Она попала в автокатастрофу, что стало тяжелым испытанием для обоих. Делон был рядом с ней в больнице, но после ее выписки они расстались окончательно.

В 1987 году актер встретил голландскую манекенщицу Розали ван Бремен, которая была на 30 лет младше его. Их мимолетный роман перерос в гражданский брак, и у пары родилось двое детей: дочь Анушка и сын Ален-Фабьен. Однако в 2001 году их отношения также закончились, когда Розали ушла к другому мужчине.

Делону приписывали множество романов, включая связь с итальянской красавицей Клаудией Кардинале, но она сама опровергла эти слухи, утверждая, что мужская красота не имеет для нее значения. Сложные отношения были и с Катрин Денёв. Их флирт оказался частью пиар-кампании, что заставило Денёв почувствовать себя обманутой.

Последние годы жизни Делон провел в одиночестве, окруженный любимыми собаками и детьми — Энтони, Анушкой и Аленом-Фабьеном. Несмотря на возраст, миллионы женщин по всему миру считали его самым желанным мужчиной. Его жизнь была полна страсти и трагедии, отражая сложные отношения с женщинами, которые оставили неизгладимый след в его сердце.

Телеграм канал

20 августа 2024, 00:14
Ален Делон. Кадр из фильма "Самурай"
Дни.ру✓ Надежный источник

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