Раскрыта личность новой избранницы 29-летнего Павла Табакова

Пугачева заявила о приезде Тесты Глюк'oZа начала жизнь с чистого листа Игры Сонник

Топ новостей недели

Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуацииФаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации Названа настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность ГлюкозыНазвана настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы 90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ "Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление

Лента новостей

Пятница 2 августа

20:06Зачем Абрамов пытается ограничить доступ Алсу к их совместному имуществу в ходе развода 19:26Раскрыта личность новой избранницы 29-летнего Павла Табакова 18:51Эксперты: "Миллион призов" стимулирует избирателей голосовать и помогает бизнесу 18:04Дочь Заворотнюк откровенно рассказала о борьбе с жутким стрессом после смерти актрисы 17:28Сын Джигарханяна получил пулю в голову от бандитов средь бела дня 16:25СМИ: Внук Пугачевой тайно вернулся в Россию для лечения из-за нехватки денег 16:06Алсу нашла себе интересное занятие на фоне болезненного развода с Абрамовым 15:39Билан решил изменить жизнь и принял судьбоносное решение во время отпуска 14:15Без фруктов и жареного: раскрыт подробный рацион истязаемой диабетом 75-летней Пугачевой 13:57В "Сколкове" на форуме-фестивале "Москва 2030" появилась 145-метровая горка 13:40Ученые против повестки: изменение климата как фактор международной политики 13:31Беда в семье Кончаловского: с Юлией Высоцкой произошло несчастье 12:41Семьи участников СВО стали первыми гостями форума-фестиваля "Москва 2030" 12:05Рай и в шалаше? Мужчина предложил заявившей о своей любви Волочковой жизнь в хибаре 11:41ТЕСТ по фильму "Золушка" с Раневской: проверяем внимание к деталям 11:31С головы до пят: теннисистка Кузнецова шокировала забитым татуировками телом 10:58"Беременна?": отношения Бородиной перешли на новый уровень 10:31"Гениальный момент в жизни нашей страны": Стычкин решился на серьезный шаг 10:17Иосиф Пригожин заговорил о разводе: Хочу, чтобы справедливость восторжествовала 09:14Народ в шоке: до чего довела Лепса малолетняя возлюбленная 04:42Певица МакSим поставила точку в отношениях с женатым: вот что она сделала 00:45Открылся неизвестный факт о Кейт Миддлтон: она больна с детства 21:30Кушанашвили сразу рванул на работу после госпитализации из-за рака 21:11Главный в ее жизни: в Сеть попали уникальные снимки любимого мужичины Волочковой 20:34Молодая избранница Ди Каприо показала кольцо на безымянном пальце 19:46Глюкоза объявила о принятом решении после позора в Красноярске 19:14Дана Борисова подробно рассказала о лечении публично опозорившейся Глюкозы 18:35"Уважаю его позицию": Садальский спел дифирамбы хающему Россию Данилко 17:54"Разрушают организм": 58-летняя Наталья Штурм страдает от невыносимой боли 17:35Появление на публике певицы Славы с округлившимся животом стало сенсацией 17:20Москва завоевала 9 наград международных олимпиад по экономике и лингвистике 16:57Ургант решил вернуться на сцену после долгого молчания: где и как это произойдет 16:26Кети Топурия родила третьего ребенка: сообщила пол и имя 16:18Измотанная тяжким трудом Бузова залезла в бассейн к толпе оголенных мужчин 15:35Что происходит на могиле цинично убитой в подъезде Галины Старовойтовой 14:45Сбежавшая Чулпан Хаматова нашла легкий заработок в России 14:11У бывшей Петросяна Степаненко грозятся отобрать имущество 13:58Губернатор Подмосковья рассказал о новых мерах поддержки бизнеса 12:53Открытие нового автовокзала в Ростове-на-Дону вызвало недовольство горожан 11:40Успенская публично открестилась от Киркорова: Прощать больше не стоит 11:10Глюкоза пошла на важный шаг перед госпитализацией в рехаб 09:59Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге 09:52"Отдала все": обманутая Волочкова потеряла свое имущество 08:48Сбежавшая Пугачева заявила о своем приезде: С удовольствием 04:33Сын Джоли разбился в аварии 00:21Холостяк Криштиану Роналду всех обманывал: что скрывал знаменитый футболист 21:47Шансы 75-летней Пугачевой вернуться на большую сцену свели к нулю 21:02Джигурда оказался на грани ареста из-за дерзкой выходки на популярнейшей улице города 20:52Харламов откровенно заговорил о личном и назвал причину брака с Ковальчук 19:11Смерть близкого человека сильно ударила по принцам Уильяму и Гарри
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Раскрыта личность новой избранницы 29-летнего Павла Табакова

Раскрыта личность новой избранницы 29-летнего Павла Табакова
253

29-летний актер Павел Табаков в последнее время привлекает внимание прессы не только своими актерскими успехами, но и личной жизнью. В центре обсуждений оказалась его новая возлюбленная

Речь идет о пиарщице Ксении Ермоленко. Отношения артиста с новой избранницей стали предметом активных спекуляций после того, как Ксения опубликовала в социальных сетях несколько совместных фотографий с Павлом.

1 августа Павел отметил свой день рождения, устроив яркую вечеринку в одном из столичных баров. На празднике собрались не только близкие друзья и семья, но и коллеги по шоу-бизнесу. В числе гостей была и Ксения Ермоленко, которая, судя по всему, занимает особое место в сердце именинника. В течение всего вечера пара выглядела очень счастливо и уютно, а момент, когда Павел задувал свечи на торте, стал особенно трогательным — молодые люди обменялись нежными поцелуями, что не осталось незамеченным присутствующими.

Слухи о романе между Павлом и Ксенией начали циркулировать еще весной 2024 года, когда их заметили за поцелуями на одной из светских вечеринок. Несмотря на растущую популярность их отношений в обществе, ни сам актер, ни его предполагаемая возлюбленная не спешат комментировать эти слухи. Тем не менее, Ксения активно делится моментами из их жизни в социальных сетях, что только подогревает интерес к их отношениям.

Павел Табаков и Марина Зудина. Фото: Феликс Грозданов

Интересно, что ранее у Павла была другая возлюбленная — Софья Синицына. После разрыва с ней некоторые пользователи сети начали сравнивать ее с Ксенией Ермоленко, отмечая схожесть в стилях и внешности. Так или иначе, новая пара привлекает внимание не только поклонников Павла, но и широкой публики.

Сейчас Павел Табаков находится на пике своей карьеры и активно развивает свои актерские навыки. Его личная жизнь также становится важной частью его публичного образа.

С каждым новым постом в социальных сетях он все больше открывает двери в свой мир, делая его ближе и понятнее для своих поклонников. В то время как роман с Ксенией продолжает развиваться, многие ждут новостей о дальнейших шагах этой пары и их будущих совместных проектах.

Телеграм канал

2 августа 2024, 19:26
Павел Табаков. Фото: Феликс Грозданов
Страсти✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Павел Табаков поразил суровым видом на премии

Актриса Анна Михалкова.
Режиссер Резо Гигинеишвили и актер Ираклий Квирикадзе с девушкой (справа налево).
Актер Михаил Ефремов (слева), получивший приз в номинации "Актер года", на церемонии вручения премии "Человек года" по версии журнала GQ в "Барвиха Luxury Village".
Рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко), получивший приз в номинации "Музыкант года", на церемонии вручения премии "Человек года" по версии журнала GQ в "Барвиха Luxury Village".
Главный редактор Sports.ru Юрий Дудь, получивший приз в номинации "Лицо с экрана", на церемонии вручения премии "Человек года" по версии журнала GQ в "Барвиха Luxury Village".
Актриса Яна Троянова, получившая приз в номинации "Женщина года", на церемонии вручения премии "Человек года" по версии журнала GQ в "Барвиха Luxury Village".
Лидер группы "Моральный кодекс", певец Сергей Мазаев с супргой Галиной (справа).
Певица Светлана Лобода.
Модельер Кира Сакарелло, исполнительный директор Московского Музея современного искусства Василий Церетели и главный редактор журнала FW Magazine Ксения Чилингарова.
Певица Диана Арбенина.
Телеведущая, гимнастка Ляйсан Утяшева.
Актер Павел Табаков на красной дорожке поразил своим суровым видом.
Актриса Наталья Бардо.
Телеведущие Иван Ургант и Ксения Собчак.

По теме

Дочь оставившего любовницу Табакова решили увезти из России

Бывшая возлюбленная увезла ребенка Табакова
Олег Павлович Табаков

Олег Павлович Табаков актер

Зачем Абрамов пытается ограничить доступ Алсу к их совместному имуществу в ходе развода

Зачем Абрамов пытается ограничить доступ Алсу к их совместному имуществу в ходе развода
Не утихают страсти вокруг развода 41-летней певицы Алсу и 46-летнего бизнесмена Яна Абрамова. Процесс длится уже несколько месяцев. Брак певицы и бизнесмена, продлившийся 18 лет, подошел к критической точке, и хотя развод должен был быть оформлен еще месяц назад, супруги получили дополнительное время до 22 августа для размышлений.

Дочь Заворотнюк откровенно рассказала о борьбе с жутким стрессом после смерти актрисы

Дочь Заворотнюк откровенно рассказала о борьбе с жутким стрессом после смерти актрисы
Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала о том, как справляется с горем и стрессом после трагической утраты. Жизнь девушки кардинально изменилась. В конце мая мир узнал о смерти Заворотнюк, которая боролась с агрессивной формой рака на протяжении последних пяти лет.

Сын Джигарханяна получил пулю в голову от бандитов средь бела дня

Сын Джигарханяна получил пулю в голову от бандитов средь бела дня
58-летний сын знаменитого советского актера Армена Джигарханяна шокировал своих подписчиков в социальных сетях. Степан сообщил о нападении на него в Лас-Вегасе. В своем блоге сын артиста опубликовал фотографии, на которых видно его увечья: разбитая бровь и фингал под глазом.

СМИ: Внук Пугачевой тайно вернулся в Россию для лечения из-за нехватки денег

СМИ: Внук Пугачевой тайно вернулся в Россию для лечения из-за нехватки денег
Никита Пресняков принял решение вернуться в Россию из США, отложив лечение, которое ему было рекомендовано. По информации, опубликованной журналистами, причиной такого шага стали финансовые трудности. Летом 2024 года стало известно, что Никита вернулся на родину не только для встреч с семьей, но и для медицинских обследований.

Алсу нашла себе интересное занятие на фоне болезненного развода с Абрамовым

Алсу нашла себе интересное занятие на фоне болезненного развода с Абрамовым
Несмотря на поданный иск о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым, певица Алсу продолжает вести свою жизнь в привычном ритме. Развод – это всегда непростой процесс, но, похоже, певица справляется с ним с достоинством и грацией. В социальных сетях поклонники активно поддерживают ее, однако сама артистка демонстрирует, что не собирается сдаваться и продолжает радоваться жизни.

Выбор читателей

01/08ЧтвМогила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге 02/08ПтнБеда в семье Кончаловского: с Юлией Высоцкой произошло несчастье 01/08ЧтвПоявление на публике певицы Славы с округлившимся животом стало сенсацией 31/07СрдДжигурда оказался на грани ареста из-за дерзкой выходки на популярнейшей улице города 01/08ЧтвСбежавшая Пугачева заявила о своем приезде: С удовольствием 01/08ЧтвСын Джоли разбился в аварии