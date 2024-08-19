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Понедельник 19 августа

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63-летняя Катя Семенова впервые озвучила настоящую причину развода

63-летняя Катя Семенова впервые озвучила настоящую причину развода
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Певица Катя Семенова написала гимны для многих российских кинофестивалей. Ее новая работа приурочена к Первому кинофестивалю актуального кино "Талант", который сейчас проходит в Апатитах и Кировске Мурманской области. За кулисами с певицей по душам поговорил корреспондент "Дни.ру".

Катя Семенова была замужем дважды. Со своим первым супругом – музыкантом, композитором, бывшим гитаристом группы "Арсенал" – Андреем Батуриным артистка нормально общается по сей день, хотя и развелись еще в 1992-м.

"Вот сейчас вернусь с очередного фестиваля и песню его запишу, – говорит Катя. – А женщина, с которой он живет, появилась еще при мне. Мне все вокруг твердили о его неверности, а я никому не давала о нем плохо говорить. Но оборвала отношения в одну минуту. В ту пору я была уже знакома с Мишей (Церишенко – Ред.), хотя у нас не было ничего, потому что я находилась замужем. Я вообще очень верный человек – мне 63 года, замуж вышла в 22, и с тех пор у меня было два мужчины – первый и второй муж".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Измена стала причиной и второго развода звезды. "Когда муж начал считать, что стал известным артистом и режиссером, то, как это часто бывает, загулял, – признается Катя. – Поэтому я и развелась с ним. Потом мы почти четыре года не виделись, да и слышать я его не хотела. Хотя мне многие говорили, как ему одиноко, ведь он мог на Новый год всю ночь простоять у меня под балконом. А я вдруг поняла, что есть что-то большее, чем любовь и ревность. За эти годы – а вместе мы полжизни, считай! – стали родственниками".

А поводом восстановить отношения послужил... коронавирус! "После второго ковида у меня случились тяжелые осложнения – в моей "однушке" от кровати до туалета могла дойти с передышками, – вспоминает Семенова. – И вот тогда, лежа и рыдая в кровати, поняла, что Миша – единственный человек, при котором я могу так себя вести. Но снова замуж я не хочу. В фате могу и по дому побегать".

Телеграм канал

19 августа 2024, 19:31
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

30 лет спустя: как изменились звезды 90-х

Коллаж ''Дни.ру''
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Коллаж ''Дни.ру''
Коллаж ''Дни.ру''
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