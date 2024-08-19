Явившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамство

Певица Лолита Милявская отреагировала на неуместное замечание.

В недавней публикации в популярной соцсети Лолита Милявская рассказала о явившейся к ней во сне Фаине Раневской. В ту же ночь народная артистка СССР приснилась и другому человеку из окружения певицы. Они восприняли это как знак. Мол, необходимо срочно посетить могилу советской актрисы.

Лолита Милявская пришла на Новое Донское кладбище, где похоронена Фаина Георгиевна, не с пустыми руками. Певица принесла любимые сигареты артистки – положила пачку на могилу. В комментариях под публикацией поклонники оценили поступок исполнительницы хита "Раневская", но не все.

Один из интернет-пользователей посчитал, что, рассказав о визите на кладбище, Лолита пытается лишь показать себя с хорошей стороны. "Зачем пиариться, снимать на камеру и выкладывать? Мол, какая хорошая", – написала некая Татьяна. Из-за этого артистка сорвалась на хамство:

"Если бы Фаина Георгиевна пользовалась интернетом, сейчас бы написала "Иди в жопу".

Напомним, Фаина Раневская умерла летом 1984 года из-за инфаркта и пневмонии. Ей осталось дожить несколько недель до своего 88-летия. В 2017-м Лолита Милявская представила песню "Раневская", драматический текст которой устанавливает параллели с советской актрисой.