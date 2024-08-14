Адвокат заявил о желании Абрамова сохранить семью с Алсу на фоне бракоразводного скандала

Бракоразводный процесс Алсу и Яна Абрамова стал одной из самых обсуждаемых тем в светской хронике. Ситуация накаляется, и каждый новый день приносит новые подробности.



Журналистам удалось выяснить, что Ян Абрамов не только запретил певице входить в их общую квартиру, но и исключил ее из базы жильцов элитного жилого комплекса. Алсу пришлось обращаться в суд, чтобы забрать свои вещи. "Для меня самое плохое — это вранье", — заявила артистка, подчеркивая свою позицию.

Адвокат Александр Добровинский утверждает, что Алсу ведет себя агрессивно, подавая на развод и раздел имущества. Однако сама певица опровергла информацию о том, что ее муж предложил ей 2,5 миллиарда рублей в качестве отступных, а также коллекцию драгоценностей на сумму 500 миллионов. "Врет. Предложение не соответствует действительности", — подчеркнула она.

Слухи о возможных изменах Яна с Анастасией Решетовой подливают масла в огонь. Светский журналист Денис Сорокин считает, что Алсу долго молчала о своих переживаниях, но в конце концов решила не оставаться в тени. "Я думаю, что она мудрая женщина и поняла, что уже некуда молчать", — отметил он.

Тем временем юрист Екатерина Гордон предполагает, что Алсу пережила серьезный стресс и долго терпела ситуацию. В то же время адвокат Абрамова заявил о порядочности своего клиента и его желании сохранить семью. "Трое детей нельзя вычеркнуть из жизни просто так", — сказал он.

Скандал вокруг развода продолжает набирать популярность. Обсуждения касаются не только имущественных споров, но и личных отношений супругов. Алсу выразила недовольство по поводу обсуждений ее мужа с другими женщинами. "Я не хочу опускаться до этого уровня", — категорично заявила артистка.

Развод Алсу и Яна Абрамова становится не просто юридическим процессом, а настоящей общественной драмой с элементами агрессии и обмана. Как будут развиваться события дальше — покажет время.

