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Воскресенье 11 августа

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Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли призналась, из-за чего на самом деле покинула сериал

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли призналась, из-за чего на самом деле покинула сериал
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Мерьем Узерли празднует свое 41-летие.

Актриса Мерьем Узерли, которая прославилась на весь мир благодаря турецкому сериалу "Великолепный век", 12 августа отмечает день рождения.

Свой жизненный путь рыжеволосая звезда начала в Германии, в семье немки и турка. Впервые она выступила на сцене, когда ей едва исполнилось 5 лет. С тех пор ее жизнь была прочно связана с творчеством.

Девочка училась в школе с театральным уклоном, кроме этого обучалась актерскому мастерству, а после поступила в театральный вуз. Она работала в театрах Гамбурга, затем перебралась в Берлин. Также совмещала игру на сцене с карьерой в кино.

По словам Мерьем, в "Великолепный век" она попала совершенно случайно. Подруга сообщила ей, что в Турции проходит кастинг, а до начала съемок оставалось всего несколько дней. Узерли прошла пробы и была принята. Единственной сложностью оказалось незнание актрисой турецкого языка. Но она заучивала роль, а команды режиссера со временем научилась понимать.

Артистка успешно отыграла 3 сезона и исчезла с экранов турецкой исторической картины. Позже звезда "Великолепного века" призналась из-за чего покинула сериал. Ей стало очень сложно отличать реальность от выдуманной жизни, это начало давить на нее, она не справилась и отказалась от участия в 4 сезоне. Тогда вся съемочная группа обозлилась на Узерли, ведь с ее уходом рейтинги сериала покатились вниз.

Но, вопреки прогнозам, что карьера Мерьем тоже вскоре сойдет на нет, не сбылись. она продолжила сниматься, а недавно ее видели в небольшом многосерийном фильме "Ру". Помимо этого, у актрисы подрастают две дочери Лара и Лили. Она воспитывает обеих одна и, судя по соцсетям актрисы, очень ими гордится.

Телеграм канал

12 августа 2024, 01:27
Мерьем Узерли. Фото: кадр из фильма "Великолепный век"
Дни. ру✓ Надежный источник

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Фото: Katja Kreder / imagebroker.com / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Egmont Strigl / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Raimund Franken / imagebroker.com / www.globallookpress.com

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