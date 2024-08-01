Сбежавшая Чулпан Хаматова нашла легкий заработок в России

Чулпан Хаматова наживается на бывших соотечественниках.

Сбежавшая актриса Чулпан Хаматова продолжает получать деньги с бывших соотечественников. звезда нашла легкий заработок в России. Оказывается, почти забытая всеми звезда театра и кино пытается продать курсы по актерскому мастерству, которые размещены на одной из образовательных онлайн-площадок. Стоимость обучения стартует от 4500 рублей. За эти деньги можно получить трехместный комплекс от "заслуженной и народной артистки России".

Общественность не удивило такое предложение, ведь недавно стало известно, что Чулпан Хаматова не пользуется особой популярностью за рубежом. Ей запретили выступать с одной из постановок на подмостках национального театра в Риге, и она вынуждена работать в ангаре на окраине города, а также перебиваться случайными заработками.

Кроме того, буквально на днях актриса отказалась общаться в Аллой Пугачевой. Это не смогло скрыться от глаз поклонников, которые были удивлены поведением актрисы. По их словам, Хаматова выглядела раздраженной и не хотела ни с кем вести светские беседы.

Кстати, не одна Чулпан продолжает зарабатывать в России. Подруга Примадонны Лайма Вайкуле также имеет собственный бизнес в нашей стране. Она реализует косметику, и за прошлый год выручила около 300 миллионов рублей.

Да и другие знаменитости не спешат полностью отрекаться от кормилицы-родины. Кристина Орбакайте тоже ведет свое дело в России и приезжала домой, по мнению поклонников, только на заработки, поскольку давно проживает со своей семьей в США.