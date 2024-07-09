Несостоявшаяся свекровь сурово высказалась о Решетовой на фоне скандала с Алсу

Симона поделилась в личном блоге, как относится к Анастасии Решетовой на самом деле.

Несостоявшаяся свекровь Анастасии Решетовой сурово высказалась о ней в своих соцсетях. В рубрике "Вопрос-ответ" она косвенно подтвердила слухи о том, что бывшая ее сына является разлучницей и тем самым запятнала репутацию их семьи.

"Если подумать, то окажется, что идеальных семей нет", – написала мать Тимати Симона в одной из своих сторис.

Однако поддерживать Алсу она не стала, потому что не знакома с ней лично, и вообще предпочитает жить своей жизнью.

На фоне скандала о разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Решетова оказалась на гребне славы. Ее имя стало все чаще мелькать на первых страницах таблоидов, после чего публика припомнила ей все прегрешения, в том числе и то, что в свое время Алена Шишкова обвинила модель в разрыве отношений с рэпером Тимати.

Алена очень тяжело переживала расставание, но ей удалось взять себя в руки и пережить те горькие дни своей жизни. А теперь поклонники Алсу забросали Шишкову упреками и потребовали поддержать их кумира, высказать свое мнение о скандальном расколе семьи Абрамовых. В ответ на негатив Алена написала в личном блоге, что живет своей жизнью и старается избегать негатива.