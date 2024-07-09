"Зачем?": почему Якубович не дает деньги работающей в забегаловке внучке

Народный артист России Леонид Якубович объяснил, почему не помогает близкой родственнице.

Через несколько недель Леонид Якубович отметит 79-летие. Правда, пышное торжество телеведущий проводить не будет. Считает, что это будет уместо в следующем году. Грядущий же день рождения он хочет провести исключительно с самыми близкими.

Леонид Аркадьевич является отцом двоих детей. В 2000-м году он стал дедушкой. Тогда на свет появилась внучка Софья – дочь его сына. 24-летняя родственница, кстати, обходится без поддержки знаменитого и весьма обеспеченного деда. В недавней беседе с журналистами артист признался, что не снабжает внучку деньгами.

Дело в том, что Софья предпочитает всего добиваться исключительно самостоятельно, без поддержки родственников. Она отказывается даже от помощи отца. Как отмечает Пятый канал, девушка трудится в некой забегаловке – ресторане быстрого питания.

"Не спрашивает — не лезу. <...> Зачем?" – сказал артист.

Кстати, дочь Леонида Якубовича лишь на два года старше его внучки. Варвара тоже демонстрирует самостоятельность. Девушка много путешествует, а также посвящает много времени творчеству. Артист доволен тем, как складывается жизнь у 26-летней наследницы.