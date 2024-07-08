"Ее обманули": ложь вынудила Алсу принять неожиданное решение во время развода

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов разводятся со скандалом.

Весной стало известно о решении Алсу развестись с Яном Абрамовым спустя почти 20 лет брака, несмотря на наличие совместных детей. Что стало причиной разлада в семье, точно неизвестно. В Сети появляются лишь различные слухи о разводе пары, которые не получают твердых доказательств.

Приближенные к Абрамову люди говорят, что он хочет избежать длительного скандала с Алсу, поэтому якобы намерен передать ей активны на сумму более 2,5 миллиарда рублей. Но внезапно певица, назвав заявления о щедрости супруга враньем, подала на раздел имущества.

Юрист Екатерина Гордон полагает, что принять столь непростое и неожиданное для публики решение певицу заставила ложь. "[Ее] скорее всего, обманули", – сказала адвокат в недавней беседе с прессой. Мол, если бы Абрамов на самом деле намеревался оставить Алсу огромные деньги, та не стала бы подавать иск о разделе имущества.

Алсу и Ян Абрамов. Фото: соцсети

Напомним, у Алсу и Яна Абрамова трое детей. В 2006 году появилась на свет старшая дочь супругов, Сафина. В 2008-м родилась вторая дочь, Микелла. Семь лет назад в семье снова произошло пополнение – появился сын Рафаэль. Певица и бизнесмен стремятся не навредить своими разборками наследникам, в том числе поэтому воздерживаются от публичных комментариев о разводе.