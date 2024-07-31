Как у Долиной: у Волочковой обнаружена покрывающая тело волдырями редкая форма аллергии

Лариса Долина призналась, что у нее аллергия на лилии. Она проявляться различными симптомами, включая насморк, заложенность носа, кашель, чихание, зуд и покраснение глаз, кожные высыпания и даже астматические приступы. Оказалось, реакция организма на цветы есть и Анастасии Волочковой.

Все знают, что балерина всея Руси обожает белые розы. Ими часто усыпают знаменитою танцовщицу поклонники и возлюбленные. Но именно эти цветы наиболее опасны для нее!

"У меня есть аллергия на иголки, на шипы, и волдыри при уколе могут покрыть все тело", – призналась Волочкова.

По ее словам, у нее настолько чувствительная кожа, что если обычного человека комар кусает без особых последствий, то у нее – "сразу какой-то волдырь",



Как рассказал "Дни.ру" врач, при уколе шипом розы получательница букета рискует заразиться грибковой инфекцией споротрихозом, которая также известна под названием “болезнь садовников”. Это заболевание вызывает плесень Sporothrix schenckii, которая может поражать кожу, подкожную клетчатку и лимфатическую систему. Место укола шипом может распухнуть, появиться краснота и сильная отечность.

Но Волочкова уверяет, что от белых роз все равно не откажется! "Это проблема существует уже много лет. Но, даже несмотря на это, я не перестаю любить белые розы и вообще цветы. В моей жизни их всегда много", — говорит Анастасия Юрьевна.