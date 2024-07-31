Полина Гагарина показала фото из отпуска.

37-летняя певица Полина Гагарина отдыхает от городской суеты. Она публикует свои снимки, лежа на каменистом пляже в одном купальнике. Исполнительница хита "Спектакль окончен" отказалась от макияжа и не укладывает волосы.

Гагарина призналась в соцсети, что поддерживать стройное тело и молодость кожи ей помогает режим дня и полноценный отдых. Кроме того, уехавшая из России Гагарина взялась за бутылку: она показала на одном из фото, что не может обходиться без "виски", так певица называет неизменное средство для защиты от загара. Таким образом артистка защищает свое тело от нежелательного воздействия ультрафиолета и соответственно сохраняет его от преждевременных морщин.

Полина Гагарина два раза была замужем. От первого мужа – актера Петра Кислова у певицы родился сын Андрей, который в этом году поступил учиться в вуз. Исполнительница не раскрыла, в какой именно, лишь обмолвилась, что он исполнил ее мечту. Андрей получил диплом музыкальной школы и даже выступал на концертах своей мамы. У парня есть собственная студия, где он записывает аранжировки для музыкальных произведений.

Напомним, Гагарина, как и некоторые ее коллеги, попала под санкции, ее песни запретили на иностранных музыкальных платформах. На это певица решила не закрывать глаза и обещала "еще сказать свое слово".