Открестившаяся от Джоли и Питта дочь столкнулась с серьезными проблемами

18-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта оказалась в центре внимания. Это случилось после неудачной попытки сменить фамилию.



После развода своих родителей в 2016 году, отношения Шайло Джоли-Питт с отцом стали напряженными. В то время как ее младшие братья и сестры продолжают общаться с Питтом, старшие дети предпочитают избегать его общества.

Недавно 15-летняя Вивьен, сестра Шайло, публично отказалась от фамилии своего отца, что стало значимым шагом в их семейной динамике. Вдохновленная этим примером, Шайло решила также изменить свою фамилию. Как только ей исполнилось 18 лет, она начала процесс юридической смены фамилии и наняла адвокатов для представления своих интересов в суде.

Однако, как сообщает Daily Mail, Шайло столкнулась с серьезными проблемами. В документах, поданных в суд, были обнаружены канцелярские ошибки, которые не позволили суду завершить рассмотрение дела. Адвокат Шайло сообщил, что заседание было перенесено на 19 августа из-за недостатка времени для проверки биографических данных. "К сожалению, суд не смог завершить проверку биографических данных до сегодняшнего слушания", — отметил он.

Смена фамилии для Шайло может стать символическим шагом к независимости и самовыражению. Однако юридические сложности добавляют дополнительный стресс в ее жизнь в этот непростой период взросления.

Судебное заседание 19 августа станет ключевым моментом для Шайло. Она надеется получить возможность избавиться от фамилии "Питт" и начать новую главу своей жизни. В то же время это событие поднимает важные вопросы о том, как знаменитости справляются с личными проблемами и как их дети воспринимают эти трудности.