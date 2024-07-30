"Нож к горлу": стало известно о зверском нападении на Ларису Долину

Народная артистка России Лариса Долина рассказала, как ей удалось спастись от маньяка.

Недавно стало известно о двух нападениях на Ларису Долину. Певица сама рассказала о пережитом в недавнем интервью. По словам знаменитости, в первом случае ее едва не изнасиловали, а во втором – чуть не убили. Страшные события произошли еще тогда, когда артистка пела в ресторанах.

Так, возвращаясь домой, Долина наткнулась на насильника, который подкараулил ее в подъезде. "Он начал сдирать с меня одежду", – рассказала артистка. Тогда она громко закричала, что привлекло внимание соседей. Испуганный мужчина убежал, не успев причинить вреда певице.

Спустя некоторое время Лариса Александровна снова подверглась зверскому нападению в подъезде. "[Приставил] к горлу нож", – вспомнила Долина. Артистка завопила громче, чем в первый раз, потому что холодное оружие испугало ее больше. И в тот раз соседи пришли на помощь.

Лариса Долина считает, что и в первом, и во втором случаях спаслась благодаря громкому и звонкому голосу.

Ранее публика осудила Ларису Долину за отказ взять цветы от поклонницы во время концерта. Певица рассказала, что у нее аллергия на лилии, но это мало успокоило народ. По мнению многих, певица могла бы быть тактичной – просто взять и отложить букет в сторону. Но почему и это было невозможно сделать, объяснила знаменитость, слова которой приводили "Дни.ру".