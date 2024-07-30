Опозорившуюся Глюкозу отправят на лечение

Певице Наталье Чистяковой-Ионовой подбирают рехаб.

После недавнего скандала на концерте в Красноярске, который попал на первые полосы всех таблоидов, опозорившуюся Глюкозу, по слухам, отправят на лечение. Близкие певицы приняли решение положить ее в рехаб в ближайшее время. Говорят, Глюк'oza дала на это свое согласие.

В настоящее время Наташа Ионова появляется в сопровождении охраны. Они следят за артисткой и не отходят ни на шаг. К слову, она и сама неплохо держится, а на днях даже выступила в Баку. Правда, очень быстро покинула сцену. Немного позже Глюкоза приняла участие еще в одном мероприятии, где исполнила почти все свои хиты.

Сейчас команда Натальи выбирает, где будет лечиться Чистякова. Ей нужно прокачаться и стабилизировать состояние после депрессии и нервных срывов. Один из вариантов – центр, где лечилась от зависимости певица МакSим.

Напомним, свое неадекватное поведение на концерте в Красноярске, посвященном Дню металлурга, певица оправдала приемом антидепрессантов, назначенных ей врачом. Глюкоза рассказала, что переживала из-за смерти бабушки, а заявление Максима Фадеева о намерении лишить артистку псевдонима и возможности исполнять хиты буквально выбило Наталью из колеи. Впрочем, публика не поверила словам звезды и призывало назвать реальную причину.