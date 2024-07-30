44-летняя Боня тает от любви к молоденькому: единственный

Виктория Боня публично заявила о своей влюбленности.

44-летняя Виктория Боня, несмотря на многочисленные романы, пока так и не обрела личного счастья. Одним из последних ее избранников был Руслан Гасанов, который младше телеведущей на 13 лет и, к тому же оказался женат.

Теперь поклонников сразило ее новое заявление. Виктория Боня призналась, что тает от любви к таланту молоденького актера Никиты Кологривого, который в последнее время подвергается публичному осуждению из-за своего неординарного поведения. Телезвезда рассказала, что кроме актерского мастерства Никиты ей также очень симпатизирует его необычная внешность, которая делает его неповторимым.

Боня подчеркнула, что Кологривый гениально сыграл Кощея в сериале "Слово пацана" и заявила, что он "единственный", кого она отметила. А позже, натолкнувшись на обсуждение улыбки Никиты, Виктория поддержала его в соцсетях. Она заметила, что многие просят актера избавиться от щербинки между зубов и сразу же отреагировала.

"Влюблена именно в зубы! Не дай Бог сделает, разлюблю сразу", — заявила звезда в комментариях.

Но тут ведущей можно не волноваться. Кологривый неоднократно обещал, что никогда не будет менять свою внешность, а тем более избавляться от этого недостатка, который считает своей изюминкой.

Кроме того, Никита признался, что его персонажа, так полюбившегося Виктории, не будет во втором сезоне сериала "Слово пацана". С актером не стали заключать контракт из-за его скандальной репутации.