Волочкову в неприличной позе застукали на улице

Анастасия Волочкова обнажилась перед людьми.

Анастасия Волочкова постоянно шокирует публику своими знаменитыми шпагатами. В этот раз она пошла еще дальше: балерину в неприличной позе застукали на улице. Многие сначала подумали, что звезда обнимается с фонарем, но оказалось, что все совсем не так.

Знаменитость демонстрировала свой идеальный шпагат. Примечательно, что за этим действом могли наблюдать прохожие, но, похоже, это нисколько не смущало балерину. Она старалась вытянуть ноги так, что будто бы мечтала дотянуться до верха фонарного столба.

Шпагаты Волочковой давно превратились в мемы. Практически ни одно мероприятие не обходится без гимнастических выкрутасов звезды, поэтому к ним все давно привыкли. Некоторые фото возмущают публику, другие восхищают.

Ее шпагаты появлялись на пляже, в бане, на снегу, на яхте, на коне и в других, порой совсем неожиданных, местах. Однажды поперечный шпагат артистки даже был внесен в Книгу рекордов России. Длина размаха ног балерины составила 225 сантиметров. Похоже, Волочкова задалась целью побить свой собственный рекорд.

Сама балерина заявляла, что ее шпагат это настоящее искусство, и он бывает разным.: горизонтальным, вертикальным, параллельным, перпендикулярным. Артистка также считает, что мнение публики немного преувеличено, ведь ее шпагат уместен во многих ситуациях.