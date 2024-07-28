"Мой золотой мальчик": 70-летняя Успенская призналась в любви к молодому певцу

Любовь Успенская не могла пропустить юбилей победителя телешоу "Маска" Анатолия Цоя. Королеве шансона нравится этот молодой талантливый исполнитель. Гостей праздника исполнительница суперхита "По полюшку" удивила точеной фигурой и безупречным внешним видом.

"Я вообще не хожу на дни рождения, – говорит звезда. – Нет времени, да и, в общем-то, желания. Просто надо очень любить человека, чтобы бросить все дела и идти к нему. А Толика я очень люблю – он для меня золотой человек, золотой мальчик. Он классный!"

Любовь Успенская не скрывает своих лет – в феврале она отметила 70-летие. Но на этот возраст себя не ощущает. "Мне и сейчас будто 35, кажется, что время остановилась, – улыбается она. – Да и с такими коллегами по цеху я чувствую себя такой же молодой".

Выглядит Успенская феноменально – дай Бог каждому выглядеть так же в ее возрасте. Хотя она и признается, что это – тяжелый труд. "Это результат постоянной работа над собой, признается звезда. – Мы встаем встать рано утром, занимаемся йогой, потом идем на пробежку или, если плохая погода, на беговую дорожку, гуляем по поселку". Кроме того, по ее словам, важно регулярно ходить к косметологу, пользоваться хорошими уходовыми средствами.

По словам певицы, шикарные сексуальные формы ей дал Бог. А она находится в движении и не дает себе поблажек. "У меня не бывает такого, что день ничего не делаю, – говорит певица. – У меня студия, репетиции, гастроли. Только что, например, мы вернулись из Донбасса, где выступали в "горячих" точках. Все это мотивирует меня выглядеть всегда идеально!"