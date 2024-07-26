Алла Пугачева собирается вернуться в Москву в ближайшее время.

Стало известно, что певица Алла Пугачева может скоро вернуться в Россию. Такой информацией поделился с журналистами концертный директор Сергей Дворцов. Он также добавил, что произойти это может до конца лета.

Кроме того продюсер выразил сожаление по поводу состояния мужа-иноагента певицы. По словам Дворцова, Галкин* начал спиваться. Причиной этому стали переживания Максима по поводу низкого заработка и отсутствия работы за границей. Публично он о своем пагубном пристрастии не говорит, но в близком окружении такие слухи имеют место.

При этом Пугачева занимается детьми и чувствует себя замечательно. Концертный директор сообщил, что Алла Борисовна не исключает гастроли по Европе и задумывается о выпуске новых песен. Возможно, именно для этого она посетит Москву.

По словам продюсера Дворцова в прессе сделали вывод, что Пугачева готова сбежать в Россию от спивающегося Галкина* и уже здесь даст новый виток своей карьере. Она надеется на прощение своих однополчан, видимо надоело скитаться по миру.

Напомним, что одна из самых знаменитых исполнительниц нашей страны Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули Россию. Недавно Примадонну увидели в Латвии. На видео, опубликованном в Сети, певица вместе с детьми и в компании неизвестного мужчины прогуливались по улицам. Поклонники отметили, что певица сильно сдала и выглядит не совсем здоровой.

*признан в России иностранным агентом.

