Фадеев готовится нанести удар оскандалившейся Глюкозе: певицу ждет незавидная участь

Адвокат раскрыл детали иска музыкального продюсера Максима Фадеева против певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, которая 20 лет выступает под псевдонимом Глюкоза.

После скандала вокруг выступления Глюкозы в Красноярске музыкальный продюсер Максим Фадеев принял решение об иске против бывшей подопечной. Своим недавним заявлением композитор дал понять, что хочет запретить Наталье использовать вышеупомянутый псевдоним и исполнять песни, написанные им. Фадеев признался, что устал наблюдать, как Ионова дискредитирует созданный им проект.

Вскоре продюсера раскритиковала журналистка Ксения Собчак. Она рассказала публике о том, что семья Чистяковых заплатила Фадееву большие деньги ради того, чтобы за Наталья могла выступать под псевдонимом Глюкоза и петь песни, которые пела все эти годы. Собчак обвинила композитора в жадности.

В недавней беседе с прессой адвокат Ольга Власова прокомментировала действия Максима Фадеева в отношении Натальи Чистяковой-Ионовой. По словам специалиста, у продюсера есть все шансы лишить певицу возможности выступать как Глюкоза, поскольку за ним закреплены все права на проект, и он их не передавал.

"[Фадеев] вполне может запретить использовать свою собственность", – пояснила Власова.

Таким образом, для Натальи Чистяковой-Ионовой, которая более чем полжизни выходила на сцену как Глюкоза, иск Максима Фадеева является ударом. Артистку же ждет незавидная участь тех коллег, которые не смогли завладеть правами на ранний репертуар и в итоге тщетно пытались без покровительства более влиятельных представителей шоу-бизнеса снова стать востребованным и популярным. Например, когда рэп-исполнитель Леван Горозия потерял право выступать под псевдонимом L'One, он не смог завоевать внимание слушателей ни новым материалом, ни своим настоящим именем.