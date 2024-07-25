Наталью Чистякову-Ионову преследуют неприятности.

Опозорившуюся на всю страну Глюкозу жестоко наказали. Помимо всеобщего народного порицания ее решили оставить без средств. Федеральная налоговая служба заблокировала счета певицы.

Пока что налоговая задолженность не такая уж и большая – около 263 тысяч рублей. Но она может расти в невероятной прогрессии (примером для всех в этом плане является Елена Блиновская).

Ранее Глюк’oZa возмутила своим поведением публику во время выступления в Красноярске. По словам местных жителей и, судя по видеороликам, появившемся в Сети, исполнительница хита "Глюк’oZa Nostra" трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, хотя на концерте были дети и подростки, а также пожилые люди. Зрители предположили, что Наталья Чистякова была в нетрезвом состоянии.

После этого композитор и бывший музыкальный продюсер исполнительницы Максим Фадеев заявил о намерении подать иск к певице, чтобы запретить ей петь песни его лейбла. По словам музыканта, поведение артистки вредит его репутации. Кроме Фадеева иск решили подать и организаторы концерта, поскольку Глюкоза не исполнила обязательства по контракту в надлежащем виде.

Некоторое время Чистякова-Ионова молчала и никак не комментировала произошедшее, однако чуть позже вышла на связь с подписчиками в своем блоге, где извинилась за неподобающее поведение и в качестве причины назвала прием назначенных ей врачом антидепрессантов.