"Худший из грехов": Собчак обвинила Фадеева в жадности из-за его скандала с Глюкозой

Журналистка Ксения Собчак защищает певицу Наталью Чистякову-Ионову (Глюкозу) после ее позорного выступления в Красноярске.

Странное поведение певицы Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске стало одной из самых обсуждаемых новостей недели. Артистка не прекращала трогать себя за промежность, игнорировать фонограмму и демонстрировать мимику, которая обычно выдает человека, употреблявшего некие вещества. Позже Наталья призналась, что принимает антидепрессанты в том числе из-за трагедии в семье – смерти бабушки.

На фоне скандала музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил о готовности подать иск против Чистяковой-Ионовой, запретив ей использовать псевдоним Глюкоза и его песни. По словам Фадеева, Наталья, которая ранее была нанята как актриса проекта "Глюк'oZa", дискредитирует его.

Ксения Собчак возмущена словами продюсера. Журналистка обвинила его в жадности. Она рассказала, что ранее семья Чистяковых заплатила Фадееву огромную сумму за возможность Натальи выступать под псевдонимом Глюкоза. Сейчас же, по ее мнению, Максим просто пытается "содрать" с певицы больше.

"Жадность – худший из человеческих грехов", – написала Ксения в своем телеграм-канале.

К слову, Максим Фадеев, несмотря на стремление лишить Наталью Чистякову-Ионову псевдонима и песен, выразил соболезнования артистка в связи со смертью бабушки. Музыкальный продюсер отметил, что был знаком с родными его бывшей подопечной.