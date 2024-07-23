Тест: хорошо ли ты знаешь сериал "Сваты"?

Вспомните знаменитый сериал и окунитесь в мир веселых семейных взаимоотношений "Сватов".

Комедийный сериал о взаимоотношениях сватов, одни из которых городские интеллигенты Ковалевы, а другие сельские жители Будько пользуется большой популярностью у зрителей. Смешные шутки героев и отличная актерская игра собирает у экранов всех: от мала до велика. Проверь, на сколько хорошо ты знаешь популярную кинокартину или узнай что-то новое для себя!

1. Сколько на данный момент выпущено сезонов сериала "Сваты"?

А. 6

Б. 7

В. 8

2. Сколько детей у Ковалевых младших?

А. 3

Б. 2

В. 1

3. Где происходят действия четвертого сезона "Сватов"?

А. В Турции

Б. В Сочи

В. В Крыму

4. Сколько актрис исполняло роль внучки Женечки?

А. 3

Б. 1

В. 2

5. Как звали игрушку Жени в 1-3 сезонах?

А. Боба

Б. Жужа

В. Мими

6. Какой субкультурой увлеклась Женя во время учебы в старших классов?

А. Эмо

Б. Готы

В. Рокеры

7. Как зовут дочь Александра Берковича?

А. Настя

Б. Оля

В. Катя

ОТВЕТЫ

1. Б – 7

2. А – 3

3. В – В Крыму

4. А – 3

5. Б – Жужа

6. Б – Готы

7. В – Катя