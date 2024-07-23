Косметолог рассказал, кому показана процедура чистки лица

Косметолог Маркусеева Регина объяснила, когда нужно делать чистку лица.

Чистка лица – это одна из самых востребованных процедур в кабинете у косметолога. Но всегда ли она так необходима нашей коже? Чистка лица лечит кожу или вредит ей? Давайте разбираться.

Для чего нужна чистка?

Чистка лица – процедура глубокого очищения кожи, которая помогает избавить ее от загрязнений, комедонов, воспалений и других несовершенств на коже.



Чистка бывает механической, ультразвуковой, вакуумной и комбинированной.



Показания к чистке лица:



– наличие открытых и закрытых комедонов

– расширенные поры

– активная работа сальных желез

– снижение тургора кожи

– тусклый цвет лица

Многие считают, что чистка способна избавить от акне, но это не так. Чистка это не лечебная, а скорее вспомогательная процедура очищения кожи.

Главная задача чистки удалить сальную пробку и тем самым предотвратить воспаление в сальной железе, и соответственно образование пятен и рубцов постакне.

В некоторых случаях неправильно выполненная чистка, или выполнение ее не по показаниям, может не только усугубить течение угревой болезни, но и привести к печальным последствиям, инфицированию, к развитию абсцесса, флегмоны, воспаления ПЖК, внутричерепных осложнений вплоть до летального исхода!

Противопоказания

Существует немало противопоказаний к процедуре чистки лица. Вот одни из них:

– острые заболевания или обострение хронических

– обострение дерматологических заболеваний (псориаз, экзема)

– аллергический дерматит

– множественные воспаления на лице

– герпес-вирусная инфекция

Поэтому, не стоить назначать себе чистку самостоятельно, а тем более делать ее в домашних условиях! Лучше обратиться к специалисту.



А чтобы кожа после чистки долго радовала вас своим сиянием и чистой нужно соблюдать некоторые правила:



– Нельзя трогать кожу руками в течение 24 часов

– исключить бани, сауны, посещение бассейна в течение 3х дней

– в течение 2-3 дней не наносить маскирующие тональные средства

– исключить инсоляцию (загар) в течение недели

– не использовать пилинги, скрабы в течение 7 дней

– обязательно использовать спф защиту перед выходом на улицу

– поменять наволочку сразу после процедуры

Эффект от чистки и его длительность зависит от профессионализма косметолога, соблюдения правил постухода, правильного питания и здорового сна.



Будьте красивы и здоровы, а правильно выполненная чистка, заставит вашу кожу сиять!