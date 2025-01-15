Бузова впервые открыто заговорила о своей личной жизни на фоне слухов о браке

Ольга Бузова уже далеко не первый год провоцирует слухи о своих романтических отношениях. На этот раз ее заподозрили в связи с судебным приставом из Сочи.

Некоторые пользователи социальных сетей даже предположили, что пара уже успела пожениться. Однако сама Ольга не спешит комментировать эти домыслы, лишь намекая на то, что они действительно проводили время вместе. Певица уверяет, что по-прежнему остается одинокой.

В свежем интервью Бузова открыто заявила о своих ожиданиях от отношений. Она отметила важность безусловного доверия и любви.

"Я хочу вступить только в такие отношения", — заявила она.

Ольга также подчеркнула, что, несмотря на ухаживания мужчин и приглашения на свидания, за последний год ни одно из этих взаимодействий не привело к серьезным отношениям.

"Я очень забочусь о своей женской репутации", — добавила звезда.

Кроме того, недавно возникли слухи о возможном романе Бузовой с певцом Олегом Майами. Пара выступила вместе, что вызвало интерес у поклонников. Однако сама Ольга объяснила, что их связь исключительно творческая. Исполнительница хита "Мало половин" подчеркнула, что предпочитает сольные выступления и только по вдохновению соглашается на дуэты.

Напомним, что у Ольги Бузовой есть опыт как в отношениях, так и в разрывах. Ее брак с футболистом Дмитрием Тарасовым длился четыре года, после чего последовал недолгий роман с блогером Давидом Манукяном. Несмотря на несколько предложений руки и сердца от Давида, Ольга отказалась. Их расставание было непростым:

Бузова обвиняла Манукяна в изменах и рукоприкладстве. Недавно они даже принимали участие в реалити-шоу, где казалось, что их отношения могут восстановиться, но этого не произошло.