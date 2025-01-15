Ушедший из "Ленкома" Дмитрий Певцов выйдет на сцену нового театра

Дмитрий Певцов пришел в "Ленком" в 1991-м по приглашению Марка Захарова. В последний раз на сцену этого театра он выходил в ноябре 2024 года в спектакле "Юнона и Авось". А 14 января 2025-го его портрет исчез из актерского фойе. Отсюда Певцов сделал вывод, что в его услугах театр более не нуждается. И попрощался с коллегами, пояснив, что на сцену "Ленкома" больше не выйдет. А где же он теперь будет демонстрировать актерский талант?

Стало известно, что 1 и 2 апреля Дмитрий Певцов выйдет на сцену театра Российской Армии в спектакле Эдуарда Боякова "Лавр" по роману Евгения Водолазкина.

В центре сюжета – история человека, прошедшего путь от мальчика-сироты к врачевателю, от юродивого и бродяги до отшельника и святого. События происходят в разные эпохи по всему свету. Архаический быт средневекового затворника оборачивается буднями современного города. Старославянский язык переплетается с модным сленгом, прошлое, настоящее и будущее существуют в единстве, глубокая религиозно-мировоззренческая тема покаяния раскрывается с позиций сегодняшнего человека, отстаивающего свое право на духовную победу в буре мировых катастроф.

Помимо Дмитрий Певцова, который появится в спектакле Нового театра в роли Лавра, в постановке заняты Леонид Якубович, Валентин Клементьев и многие другие.

Кроме того, 8 апреля Дмитрий Певцов даст концерт в Сургуте. В программу "Музыкальные шедевры советского кино" вошли шлягеры из культовых фильмов. А 4 мая с программой "Эхо Победы" артист и депутат появится на сцене Кремлевского дворца.